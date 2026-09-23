El musical SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE revela la compañía al completo para su estreno en España

NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. No password required. Sign Up

El musical SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE ha desvelado el reparto completo que protagonizará su esperado estreno absoluto en España. El anuncio de la compañía marca un hito fundamental para esta compleja e icónica obra maestra de Stephen Sondheim y James Lapine, que abrirá el telón en marzo de 2027 en los Teatros Luchana de Madrid. Esta revelación cobra especial fuerza entre los seguidores de la obra, ya que hace escasas semanas se conoció la cancelación del montaje que estaba previsto para el West End londinense. Galardonada con el Premio Pulitzer de Drama y múltiples premios Tony, esta pieza impulsada por Artesano Produce y Domingo Producciones se presentará en un formato exclusivo e íntimo diseñado para aprovechar al máximo la cercanía escénica.

Para dar vida a esta exigente historia inspirada en el famoso cuadro puntillista de Georges Seurat, la compañía estará encabezada por destacados nombres de la escena nacional que acaban de ser confirmados. Ya conociamos a los protagonistas: Iñigo Etayo, con trayectoria en producciones como ANASTASIA y LOS MISERABLES, interpretará al pintor George; mientras que Laura Enrech, conocida por sus papeles en WICKED y EL ZORRO, asumirá el rol de Dot. La dirección actoral de ambos protagonistas y del resto de la compañía recaerá en David Gregory, reconocido por su impecable trabajo en títulos como RAGTIME, DREAMGIRLS y AMORISMO. Este trabajo interpretativo estará arropado por un cuidado diseño de producción a cargo de Guillermo Sabariegos, enfocado en la delicadeza y la excelencia que requiere la partitura.

Dado que las composiciones de Sondheim exigen un soporte vocal y narrativo del más alto nivel, la presentación del resto de elenco resulta vital para la magnitud de este proyecto. La sólida compañía se completa con Sofía Esteve (EL FANTASMA DE LA ÓPERA), Felipe Forastiere (LOS MISERABLES, COMPANY), Elena González (LOS MISERABLES, LA CENA DE LOS IDIOTAS), Robert González (COMPANY, EL ZORRO), Jana Gómez (ANASTASIA, WICKED), Fran León (EL FANTASMA DE LA ÓPERA, EL ALMA AL AIRE), Carlota L’Hotellerie (KINKY BOOTS, LOS MISERABLES) y Hugo Ruiz (GYPSY, EL ALMA AL AIRE). Junto a las confirmaciones actorales, el anuncio también ha servido para presentar a parte del equipo creativo que construirá este lienzo teatral, incluyendo la coreografía de Sandra González Sanz, el diseño de iluminación de Cristian Pascual y el diseño de vestuario de Montse Maroñas. Con el elenco ya cerrado, esta temporada de fechas limitadas ultima los preparativos a la espera de anunciar próximamente la apertura de la venta de entradas.

© Fotografía tomada en el taller del artista Luis Campos

Laura Enrech e I&ntilde;igo Etayo se PREPARAN para traer SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE a ESPA&Ntilde;A ✨🌷&quot; width=&quot;113&quot;>

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 38 Days 16 Hrs 45 Min 30 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.

Need more Spain Theatre News in your life?

Sign up for all the news on the Fall season, discounts & more... Email Text Mobile phone Sign up Consent is not a condition of any purchase. Reply STOP to cancel, HELP for help. Privacy I agree to receive recurring automated SMS news alerts from BroadwayWorld at the number above. Up to 5 msgs/week. Msg & data rates may apply.Reply STOP to cancel, HELP for help. Terms 6-digit code Verify Resend link