CASTING CALL: POLICÁN: EL MUSICAL llega al Teatro Gran Vía y abre su casting en Madrid

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El fenómeno literario infantil que ha cautivado a millones de lectores en todo el mundo dará el salto a la cartelera madrileña durante las próximas fiestas navideñas, anunciando además la apertura de su convocatoria de casting para formar parte de la compañía. POLICÁN: EL MUSICAL, la adaptación oficial para teatro musical de la exitosa saga creada por Dav Pilkey, se estrenará el próximo 19 de diciembre de 2026 en el Teatro Gran Vía de la capital.

La producción corre a cargo de King Entertainment, compañía responsable de traer a los escenarios españoles este título original de TWTheatricals —división de TheaterWorksUSA y referente del teatro familiar en Norteamérica—. Conocido internacionalmente bajo el título DOG MAN: THE MUSICAL, el espectáculo traslada a las tablas el universo de los libros de Dav Pilkey, autor también de Capitán Calzoncillos, cuya serie de Policán acumula más de setenta millones de copias vendidas a nivel global.

Tras cosechar un amplio recorrido por teatros de Estados Unidos, Australia y, más recientemente, el Reino Unido, la obra debuta en España con libreto de Kevin Del Aguila y partitura de Brad Alexander, dúo creativo conocido por producciones como CLICK, CLACK, MOO, la adaptación de Clifford the Big Red Dog o la serie de animación ganadora del Emmy Peg + Cat. La puesta en escena parte de la concepción y coreografía original firmadas por Jen Wineman.

Para el montaje español, la dirección de escena y la coreografía estarán lideradas por Carlos R. González, mientras que Gemma Camps asumirá la dirección musical, María Ángeles Ayala ejercerá de directora musical residente, Rafa Lara será el coach vocal y Andrés Pérez estará al frente de la dirección técnica.

El argumento sitúa al público junto a Jorge y Berto, dos inseparables amigos de quinto curso apasionados por el cómic que deciden dar el salto a las tablas escribiendo un espectáculo sobre su héroe favorito: Policán, un peculiar agente con cabeza de perro y cuerpo de policía decidido a mantener a raya la delincuencia y morder los muebles. A lo largo de la historia, el protagonista deberá enfrentarse a amenazas como el ejército de Edificios Bestiales de Flippy el pez cíborg y a los planes de Perico, considerado el gato más malvado del mundo, quien recurre a clonarse a sí mismo para consumar su venganza, todo mientras los dos jóvenes creadores intentan rematar su función antes de la hora de comer.

De manera paralela al anuncio de su estreno, la productora ha puesto en marcha la convocatoria de audiciones para conformar su compañía. El equipo busca un elenco versátil y con gran sentido de la comedia física para interpretar tanto al héroe canino como a los personajes de Jorge, Berto, Flippy, Perico o Periquillo, requiriendo un solvente desempeño vocal en armonías y técnicas de pop y belt. Los aspirantes interesados disponen hasta el 4 de octubre de 2026 para remitir su candidatura a través del formulario oficial habilitado por la organización, de cara a una fase presencial que tendrá lugar en el propio Teatro Gran Vía previa al inicio de los ensayos, programados para mediados de noviembre.

A continuación se detallan los perfiles convocados y el material de audición correspondiente a cada personaje:

POLICÁN y OTROS

POLICÁN es un personaje que no habla, pero es increíblemente físico y cómico. Tiene cabeza de perro y cuerpo de policía, y le encanta luchar contra el crimen y morder los muebles. Se busca un intérprete carismático capaz de dar vida a este personaje mitad perro, mitad hombre y «todo un héroe». Se valorará positivamente la experiencia en clown, así como un profundo conocimiento de la mente y el comportamiento caninos. Tesitura: barítono/belt hasta Mi4 (E4). Acceso a la separata de Policán.

JORGE Y OTROS

JORGE es un personaje naturalmente alegre y enérgico. Ahora que está en quinto curso, ha llegado el momento de subir de nivel y escribir un musical junto a su mejor amigo BERTO, basado en su personaje favorito, POLICÁN, la sensación del mundo del crimen, mitad perro, mitad hombre y ¡TODO UN HÉROE! El intérprete también representará una amplia variedad de otros personajes. Se busca un intérprete racializado. Tesitura: barítono-belt hasta Mi4 (E4). Acceso a la separata de Jorge.

BERTO Y OTROS

BERTO es un personaje naturalmente alegre y enérgico. Ahora que está en quinto curso, ha llegado el momento de subir de nivel y escribir un musical junto a su mejor amigo JORGE, basado en su personaje favorito, POLICÁN, la sensación del mundo del crimen, mitad perro, mitad hombre y ¡TODO UN HÉROE! El intérprete también representará una amplia variedad de otros personajes. Tesitura: tenor, con un belt potente hasta Sib4 (Bb4). Acceso a la separata de Berto.

FLIPPY Y OTROS

FLIPPY es un pez deliciosamente y cómicamente malvado que, por accidente, obtiene poderes después de comerse unas pastillas para la memoria. Es como si Gargamel, de Los Pitufos, se encontrara con la Bruja Mala del Oeste de EL MAGO DE OZ, pero siendo un pez. Este intérprete también representará varios personajes secundarios. Tesitura: potente cantante pop con belt hasta Do5 (C5) y mucho funk en su interior. Acceso a la separata de Flippy.

PERIQUILLO Y OTROS

PERIQUILLO es el clon del malvado gato PERICO, creado por un supervillano maligno, pero que resulta ser un niño pequeño alegre y eternamente optimista. A PERIQUILLO le entusiasman los nuevos amigos, las canciones felices y todo lo relacionado con POLICÁN. Este intérprete cómico y versátil también representará varios personajes secundarios. Tesitura: mezzo, con un potente mix belt hasta Re5 (D5) y extensión de soprano hasta Lab5 (Ab5). Acceso a la separata de Periquillo.

PERICO Y OTROS

PERICO es el gato más malvado del mundo, que se clona a sí mismo para vengarse del justiciero canino. Un gato deliciosamente criminal. Tesitura: belt agudo potente y gran versatilidad vocal. Baritenor, con voz plena hasta Lab4 (Ab4). Acceso a la separata de Perico.

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