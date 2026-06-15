TV: COP DE ROCK presenta en directo un primer adelanto de su regreso a Barcelona

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COP DE ROCK ha presentado hoy su regreso a Barcelona de la mano de la productora La Barca, que recupera el musical estrenado originalmente por Dagoll Dagom en 2011. El musical, que podrá verse en el Teatre Coliseum del 3 al 6 de septiembre de 2026, ha anunciado una nueva función para el sábado 5 de septiembre a las 21.00 horas, ampliando así de cuatro a cinco las representaciones previstas inicialmente.

La producción llega al Coliseum después de su reestreno en L’Atlàntida de Vic, donde agotó las localidades y reunió a más de 4.200 espectadores en seis funciones. Las entradas para Barcelona salieron a la venta el pasado 14 de mayo y ya se han vendido más de 2.200 localidades.

Uno de los principales temas de la presentación ha sido la actualidad del repertorio musical que da forma al espectáculo. Jofre Bardolet, director musical, responsable de producción de La Barca e intérprete de Roc, ha destacado que las canciones del rock catalán siguen conectando con el público actual. “El rock catalán de los años noventa sigue estando absolutamente vigente y todavía nos interpela hoy en día”, ha afirmado. Según ha explicado, la recuperación de COP DE ROCK nace de la voluntad de reivindicar un patrimonio musical que considera parte de la identidad cultural del país.

También ha señalado la importancia de la normalización lingüística a través de espectáculos musicales en catalán y ha expresado el deseo de que la producción pueda seguir girando por diferentes puntos del territorio tras su paso por Barcelona.

Bardolet ha agradecido la colaboración de Dagoll Dagom, que ha cedido parte de la escenografía original utilizada en el estreno de 2011. No obstante, el montaje ha tenido que adaptarse a las características del Teatre Coliseum para potenciar al máximo la puesta en escena.

Júlia Cervera Marsó, responsable de la dirección de intérpretes y miembro del reparto, ha destacado el componente emocional de la historia y la conexión existente entre los integrantes del equipo. Durante la presentación también ha intervenido Joan Lluís Bozzo, que ha mostrado su satisfacción por la acogida obtenida en Vic y ha reivindicado el valor cultural del rock catalán y del teatro musical en lengua catalana.

Jofre Bardolet y Elisabet Molet, protagonistas en los papeles de Roc y Lluna respectivamente, han ofrecido ante los medios un avance en exclusiva del musical, con la interpretación de “Medley Cap de Setmana”.

El reparto de COP DE ROCK está encabezado por Jofre Bardolet y Elisabet Molet, que interpretan a Roc y Lluna, respectivamente. Junto a ellos participan Lluís Rubio, Arnau Molas i Vilaró, Júlia Cervera Marsó, Elisabet Molet, Marina Toronell, Nora Galobardes, Jordi Company y Arcadi Prat. La producción contará con música en directo interpretada por cinco músicos y un repertorio de aproximadamente 45 canciones.

La nueva etapa de COP DE ROCK está impulsada por La Barca. La dirección de intérpretes corre a cargo de Júlia Cervera Marsó, mientras que Jofre Bardolet asume la dirección musical, Laia Sors firma la dirección coreográfica y la producción ejecutiva está liderada por Núria Ordeix.

Júlia Cervera Marsó, Jofre Bardolet y Joan Lluís Bozzo durante la rueda de prensa

La historia se desarrolla en un pueblo indeterminado del Alt Empordà y sigue las vivencias de un grupo de amigos a lo largo de los años. A través de una trama marcada por el amor, la amistad, el paso del tiempo y las segundas oportunidades, el musical utiliza las canciones como hilo conductor para narrar la evolución de los personajes y de toda una generación.

Estrenado originalmente por Dagoll Dagom en 2011, COP DE ROCK recupera algunas de las canciones más populares del rock catalán de los años noventa y principios de los 2000, con temas de grupos como Sau, Els Pets, Sopa de Cabra o Lax’n’Busto.

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