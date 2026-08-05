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Ganadores de los PREMIOS DEL PÚBLICO BROADWAYWORLD SPAIN 2026

LOS MISERABLES y GODSPELL triunfan en el palmarés de los Premios BroadwayWorld Spain 2026

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Ganadores de los PREMIOS DEL PÚBLICO BROADWAYWORLD SPAIN 2026

Los Premios del Público BroadwayWorld Spain 2026 ya tienen ganadores tras el cierre definitivo de las urnas virtuales. El cuadro de galardonados ha dejado un claro reparto de triunfos encabezado por LOS MISERABLES y GODSPELL, dos producciones que han acumulado casi todos los reconocimientos tanto en las categorías artísticas como en los apartados creativos y técnicos.

El montaje de LOS MISERABLES, producido por ATG Entertainment, se ha erigido como el título más premiado de la convocatoria al sumar un total de nueve galardones. Además de coronarse en la categoría de Mejor Musical de la temporada, la obra ha cosechado importantes reconocimientos en el apartado interpretativo con los premios a Adrián Salzedo como Mejor Actor Principal y Alexia Pascual como Mejor Actriz de Reparto, a los que se suma la distinción a su elenco completo en Mejor Ensemble. La solidez de la producción se ha visto respaldada de igual forma en el terreno técnico y creativo, donde ha obtenido las categorías de Mejor Adaptación para Albert Mas-Griera, Mejor Escenografía para Matt Kinley, Mejor Iluminación para Paule Constable, Mejor Videoescena para Finn Ross y Mejor Vestuario para el equipo formado por Andreane Neofitou, Christine Rowland y Paul Wills.

Por su parte, GODSPELL se ha situado inmediatamente después en el recuento general al alzarse con siete reconocimientos. El espectáculo ha destacado con fuerza en el área de dirección al otorgar a Antonio Banderas el premio a Mejor Dirección y a Daniel Villarroya la distinción a Mejor Dirección Musical. El montaje ha completado su éxito en las categorías artísticas y técnicas con los galardones a Aaron Cobos como Mejor Actor de Reparto, Carmelo Segura por Mejor Coreografía, Jair Saiz en Mejor Maquillaje y Peluquería, Jordi Ballbé en Mejor Sonido y Mercedes Carrión en el apartado de Mejor Diseño de Cartel.

El cuadro de honor de las grandes producciones se ha completado con el reconocimiento a EL FANTASMA DE LA ÓPERA, cuya versión presentada por LETSGO Entertainment ha obtenido el premio a Mejor Musical en Gira, además de valerle a Ana San Martín el galardón a Mejor Actriz Principal por su papel protagonista.

La diversidad de formatos que caracteriza a la escena nacional también ha tenido su reflejo en el veredicto del público. En la categoría de Mejor Musical Pequeño Formato, el triunfo ha correspondido a EL OTRO LADO DE LA CAMA, presentado por Artículos de Conya, mientras que RAFFAELLA, EL MUSICAL, con autoría de Luciano Cannito, se ha llevado la distinción a Mejor Musical Original. En el ámbito del teatro familiar, el montaje del Teatro Circo Price para CIRCO PRICE NAVIDAD ha sido elegido como Mejor Musical Infantil.

El palmarés de la edición se ha cerrado con las categorías dedicadas a lírica y eventos especiales. La representación de CARMEN en el Teatro Real ha logrado el premio a Mejor Espectáculo Lírico, mientras que DE PROFUNDIS DE Oscar Wilde, EN CONCIERTO, de Línea Cultural Teatral, se ha adjudicado el reconocimiento a Mejor Evento Teatral, concluyendo así una lista de premiados que celebra el trabajo de la cartelera en todos sus perfiles.

El listado completo de los ganadores de los Premio del Público Broadway World Spain 2026 son los siguientes:

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Ganador: Aaron Cobos GODSPELL – TEATRO DEL SOHO CAIXABANK

Nominados: Yeray Vázquez – EL MAGO DE OZ – LETSGO Entertainment, Xavi MeleroLOS MISERABLES – ATG Entertainment, Adrian Amaya – RENT – Outcast Producciones, Albert Bolea – THE BOOK OF MORMON – ATG Entertainment

MEJOR ACTOR PRINCIPAL

Ganador: Adrián SalzedoLOS MISERABLES – ATG Entertainment

Nominados: Daniel DigesEL FANTASMA DE LA ÓPERA – LETSGO Entertainment, Ferrán Fabá – EL REY LEÓN – Satge Entertainment, Fco Javier Blázquez – LA HISTORIA INTERMINABLE, EL MUSICAL – beon. Entertainment, Rubén Yuste – OLIVER TWIST EL MUSICAL – AMR Produce

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Ganadora: Alexia Pascual LOS MISERABLES – ATG Entertainment

Nominadas: Jeanne Montas – EL REY LEÓN – Satge Entertainment, Begoña Álvarez – RENT – Outcast Producciones, Berta Butinyà – TOOTSIE - Triple F Media Entertainment y Talycual, Lydia FairenWICKED – ATG Entertainment

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL

Ganadora: Ana San MartínEL FANTASMA DE LA ÓPERA – LETSGO ENTERTAINMENT

Nominadas: Abril Zamora – CABARET EL MUSICAL – LETSGO Entertainment, Elsa Ruiz Monleón – LOS MISERABLES – ATG Entertainment, Isabel Gil – SONRISAS Y LÁGRIMAS - Theatre Properties, Cristina Picos – WICKED – ATG Entertainment

MEJOR ADAPTACIÓN

Ganador: Albert Mas-GrieraLOS MISERABLES – ATG Entertainment

Nominados: Silvia Montesinos – CABARET EL MUSICAL – LETSGO ENTERTAINMENT, Romeo Urbano – HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO – beon. Entertainment y LETSGO Entertainment, Silvia Villaú – SONRISAS Y LÁGRIMAS - Theatre Properties, David Serrano y Alejandro Serrano – WICKED – ATG Entertainment

MEJOR COREOGRAFÍA

Ganador: Carmelo SeguraGODSPELL – TEATRO DEL SOHO CAIXABANK

Nominados: Gillian Bruce – CABARET EL MUSICAL – LETSGO Entertainment, Sonia DoradoEL MAGO DE OZ – LETSGO Entertainment, Jesse RobbLOS MISERABLES – ATG Entertainment, Analía González – RENT – Outcast Producciones, Iker Carrera – WICKED – ATG Entertainment

MEJOR DIRECCIÓN

Ganador: Antonio BanderasGODSPELL – TEATRO DEL SOHO CAIXABANK

Nominados: Federico BelloneCABARET EL MUSICAL – LETSGO Entertainment, Ignasi VidalEL MAGO DE OZ – LETSGO Entertainment, James Powell, Laurence Connor And Christopher KeyLOS MISERABLES – ATG Entertainment, David Serrano – WICKED – ATG Entertainment

MEJOR DIRECCIÓN MUSICAL

Ganador: Daniel Villarroya GODSPELL – TEATRO DEL SOHO CAIXABANK

Nominados: Julio AwadCABARET EL MUSICAL – LETSGO Entertainment, Fernando Bustamante – EL MAGO DE OZ – LETSGO Entertainment, Enric García – LOS MISERABLES – ATG Entertainment, Joan Miquel Pérez – WICKED – ATG Entertainment

MEJOR DISEÑO DE CARTEL

Ganadora: Mercedes CarriónGODSPELL – TEATRO DEL SOHO CAIXABANK

Nominados: Ana María Voicu – CABARET EL MUSICAL – LETSGO Entertainment, Ana María Voicu – EL MAGO DE OZ – LETSGO Entertainment, Javier NavalOLIVER TWIST EL MUSICAL – AMR Produce, Santacc – WICKED – ATG Entertainment

MEJOR ENSEMBLE

Ganador: Ensemble de LOS MISERABLESLOS MISERABLES – ATG Entertainment

Nominados: Ensemble de CABARET EL MUSICAL – LETSGO Entertainment, Ensemble de EL MAGO DE OZ – LETSGO Entertainment, Ensemble de THE BOOK OF MORMON – ATG Entertainment, Ensemble de WICKED – ATG Entertainment

MEJOR ESCENOGRAFÍA

Ganador: Matt KinleyLOS MISERABLES – ATG Entertainment

Nominados: Felype De Lima – CABARET EL MUSICAL – LETSGO Entertainment, Carla Janssen Höfelt – CENICIENTA, DE RODGERS & HAMMERSTEIN – Satge Entertainment, Sebastià Brosa – GODSPELL – TEATRO DEL SOHO CAIXABANK, Ricardo Sánchez Cuerda – WICKED – ATG Entertainment

MEJOR ESPECTÁCULO LÍRICO

Ganador: CARMEN – Teatro Real

Nominados: EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO – Teatro Real, Maria Callas, SFOGATO – SING·US, QUIEN PORFÍA MUCHO ALCANZA – Producción del Festival de Ópera de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla, TRISTAN UND ISOLDE – Teatre Del Liceu

MEJOR EVENTO TEATRAL

Ganador: DE PROFUNDIS DE Oscar Wilde, EN CONCIERTO – LINEA CULTURAL TEATRAL

Nominados: BODAS DE SANGRE SINFÓNICO – King Entertainment, BROADWAY SINFÓNICO – King Entertainment, CAMILO SINFÓNICO CON Dani Diges – Real Orquesta Sinfónica De Sevilla, QUEEN, A NIGHT AT THE SYMPHONY – Orquesta Y Coro De Rtve

MEJOR ILUMINACIÓN

Ganadora: Paule ConstableLOS MISERABLES – ATG Entertainment

Nominados: Valerio TiberiCABARET EL MUSICAL – LETSGO Entertainment, Himar Santana – EL MAGO DE OZ – LETSGO Entertainment, Alessandro Casso – RAFFAELLA, EL MUSICAL - DreamCatcher S.L, Juan Gómez Cornejo y Carlos Torrijos – WICKED – ATG Entertainment

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Ganador: Jair SaizGODSPELL – TEATRO DEL SOHO CAIXABANK

Nominados: Kley Kafé – CABARET EL MUSICAL – LETSGO Entertainment, Stefan MuschLOS MISERABLES – ATG Entertainment, Aarón Vollbretch – RENT - Outcast Producciones, Feliciano San Román y Antonio Belart – WICKED – ATG Entertainment

MEJOR MUSICAL

Ganador: LOS MISERABLES – ATG Entertainment

Nominados: CABARET EL MUSICAL – LETSGO Entertainment, EL MAGO DE OZ – LETSGO Entertainment, GODSPELL – TEATRO DEL SOHO CAIXABANK, WICKED – ATG Entertainment

MEJOR MUSICAL EN GIRA

Ganador: EL FANTASMA DE LA ÓPERA – LETSGO ENTERTAINMENT

Nominados: LOS CHICOS DEL CORO – AMR PRODUCE SL, LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL – beon. Entertainment, MAMMA MIA! – ATG Entertainment, TARZAN EL MUSICAL – Theatre Properties

MEJOR MUSICAL INFANTIL

Ganador: CIRCO PRICE NAVIDAD – Teatro Circo Price

Nominados: ALICIA EN EL BARCO DE LAS MARAVILLAS – TRENCADÍS PRODUCCIONS SL, ARMSTRONG, UN MUSICAL MUY ESPACIAL – La Roda Produccions, EL RATONCITO PÉREZ – La Bicicleta, LA GRAN AVENTURA DE EL POLLO PEPE EL MUSICAL – King Entertainment

MEJOR MUSICAL ORIGINAL

Ganador: RAFFAELLA, EL MUSICAL – Luciano Cannito

Nominados: Florián Recio y Shuarma – CLEOPATRA ENAMORADA, Alícia Serrat, Daniel Anglès y Víctor Arbelo – EL HILO INVISIBLE, Federico Bellone y Giovanni Maria Lori – HOUDINI UN MUSICAL MÁGICO, Pedro Víllora y Gerardo GardelinOLIVER TWIST EL MUSICAL

MEJOR MUSICAL PEQUEÑO FORMATO

Ganador: EL OTRO LADO DE LA CAMA – ARTÍCULOS DE CONYA

Nominados: DIVORCIO IGUALITARIO – Diagoras producciones, LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS – Playsounds, PÉSAME MUCHO EL MUSICAL – Estrellamadre CREA, PRÉSTAME TU NAVIDAD – Espiral Mágica

MEJOR SONIDO

Ganador: Jordi Ballbé GODSPELL – TEATRO DEL SOHO CAIXABANK

Nominados: Javier Isequilla – EL MAGO DE OZ – LETSGO Entertainment, Mick PotterLOS MISERABLES – ATG Entertainment, Adrián Galones – RENT - Outcast Producciones, Gastón Briski – WICKED – ATG Entertainment

MEJOR VESTUARIO

Ganadores: Andreane Neofitou, Christine Rowland And Paul WillsLOS MISERABLES – ATG Entertainment

Nominados: Felype De Lima – CABARET EL MUSICAL – LETSGO Entertainment, Yaiza Pinillos – CENICIENTA, DE RODGERS & HAMMERSTEIN - Stage Entertainment, Charo Jiménez Grueso – RAFFAELLA, EL MUSICAL – DreamCatcher S.L., Antonio Belart – WICKED – ATG Entertainment

MEJOR VIDEOESCENA

Ganador: Finn Ross LOS MISERABLES – ATG Entertainment

Nominados: Ana María Voicu y Marta Milagros Pérez De Camino – EL MAGO DE OZ – LETSGO Entertainment, Edmondo Angelelli – RAFFAELLA, EL MUSICAL – DreamCatcher S.L, Elvira Ruiz Zurita – RENT – Outcast Producciones, Gsus Villau – SONRISAS Y LÁGRIMAS – Theatre Properties

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