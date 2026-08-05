Ganadores de los PREMIOS DEL PÚBLICO BROADWAYWORLD SPAIN 2026
LOS MISERABLES y GODSPELL triunfan en el palmarés de los Premios BroadwayWorld Spain 2026
Los Premios del Público BroadwayWorld Spain 2026 ya tienen ganadores tras el cierre definitivo de las urnas virtuales. El cuadro de galardonados ha dejado un claro reparto de triunfos encabezado por LOS MISERABLES y GODSPELL, dos producciones que han acumulado casi todos los reconocimientos tanto en las categorías artísticas como en los apartados creativos y técnicos.
El montaje de LOS MISERABLES, producido por ATG Entertainment, se ha erigido como el título más premiado de la convocatoria al sumar un total de nueve galardones. Además de coronarse en la categoría de Mejor Musical de la temporada, la obra ha cosechado importantes reconocimientos en el apartado interpretativo con los premios a Adrián Salzedo como Mejor Actor Principal y Alexia Pascual como Mejor Actriz de Reparto, a los que se suma la distinción a su elenco completo en Mejor Ensemble. La solidez de la producción se ha visto respaldada de igual forma en el terreno técnico y creativo, donde ha obtenido las categorías de Mejor Adaptación para Albert Mas-Griera, Mejor Escenografía para Matt Kinley, Mejor Iluminación para Paule Constable, Mejor Videoescena para Finn Ross y Mejor Vestuario para el equipo formado por Andreane Neofitou, Christine Rowland y Paul Wills.
Por su parte, GODSPELL se ha situado inmediatamente después en el recuento general al alzarse con siete reconocimientos. El espectáculo ha destacado con fuerza en el área de dirección al otorgar a Antonio Banderas el premio a Mejor Dirección y a Daniel Villarroya la distinción a Mejor Dirección Musical. El montaje ha completado su éxito en las categorías artísticas y técnicas con los galardones a Aaron Cobos como Mejor Actor de Reparto, Carmelo Segura por Mejor Coreografía, Jair Saiz en Mejor Maquillaje y Peluquería, Jordi Ballbé en Mejor Sonido y Mercedes Carrión en el apartado de Mejor Diseño de Cartel.
El cuadro de honor de las grandes producciones se ha completado con el reconocimiento a EL FANTASMA DE LA ÓPERA, cuya versión presentada por LETSGO Entertainment ha obtenido el premio a Mejor Musical en Gira, además de valerle a Ana San Martín el galardón a Mejor Actriz Principal por su papel protagonista.
La diversidad de formatos que caracteriza a la escena nacional también ha tenido su reflejo en el veredicto del público. En la categoría de Mejor Musical Pequeño Formato, el triunfo ha correspondido a EL OTRO LADO DE LA CAMA, presentado por Artículos de Conya, mientras que RAFFAELLA, EL MUSICAL, con autoría de Luciano Cannito, se ha llevado la distinción a Mejor Musical Original. En el ámbito del teatro familiar, el montaje del Teatro Circo Price para CIRCO PRICE NAVIDAD ha sido elegido como Mejor Musical Infantil.
El palmarés de la edición se ha cerrado con las categorías dedicadas a lírica y eventos especiales. La representación de CARMEN en el Teatro Real ha logrado el premio a Mejor Espectáculo Lírico, mientras que DE PROFUNDIS DE Oscar Wilde, EN CONCIERTO, de Línea Cultural Teatral, se ha adjudicado el reconocimiento a Mejor Evento Teatral, concluyendo así una lista de premiados que celebra el trabajo de la cartelera en todos sus perfiles.
El listado completo de los ganadores de los Premio del Público Broadway World Spain 2026 son los siguientes:
MEJOR ACTOR DE REPARTO
Ganador: Aaron Cobos – GODSPELL – TEATRO DEL SOHO CAIXABANK
Nominados: Yeray Vázquez – EL MAGO DE OZ – LETSGO Entertainment, Xavi Melero – LOS MISERABLES – ATG Entertainment, Adrian Amaya – RENT – Outcast Producciones, Albert Bolea – THE BOOK OF MORMON – ATG Entertainment
MEJOR ACTOR PRINCIPAL
Ganador: Adrián Salzedo – LOS MISERABLES – ATG Entertainment
Nominados: Daniel Diges – EL FANTASMA DE LA ÓPERA – LETSGO Entertainment, Ferrán Fabá – EL REY LEÓN – Satge Entertainment, Fco Javier Blázquez – LA HISTORIA INTERMINABLE, EL MUSICAL – beon. Entertainment, Rubén Yuste – OLIVER TWIST EL MUSICAL – AMR Produce
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Ganadora: Alexia Pascual – LOS MISERABLES – ATG Entertainment
Nominadas: Jeanne Montas – EL REY LEÓN – Satge Entertainment, Begoña Álvarez – RENT – Outcast Producciones, Berta Butinyà – TOOTSIE - Triple F Media Entertainment y Talycual, Lydia Fairen – WICKED – ATG Entertainment
MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL
Ganadora: Ana San Martín – EL FANTASMA DE LA ÓPERA – LETSGO ENTERTAINMENT
Nominadas: Abril Zamora – CABARET EL MUSICAL – LETSGO Entertainment, Elsa Ruiz Monleón – LOS MISERABLES – ATG Entertainment, Isabel Gil – SONRISAS Y LÁGRIMAS - Theatre Properties, Cristina Picos – WICKED – ATG Entertainment
MEJOR ADAPTACIÓN
Ganador: Albert Mas-Griera – LOS MISERABLES – ATG Entertainment
Nominados: Silvia Montesinos – CABARET EL MUSICAL – LETSGO ENTERTAINMENT, Romeo Urbano – HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO – beon. Entertainment y LETSGO Entertainment, Silvia Villaú – SONRISAS Y LÁGRIMAS - Theatre Properties, David Serrano y Alejandro Serrano – WICKED – ATG Entertainment
MEJOR COREOGRAFÍA
Ganador: Carmelo Segura – GODSPELL – TEATRO DEL SOHO CAIXABANK
Nominados: Gillian Bruce – CABARET EL MUSICAL – LETSGO Entertainment, Sonia Dorado – EL MAGO DE OZ – LETSGO Entertainment, Jesse Robb – LOS MISERABLES – ATG Entertainment, Analía González – RENT – Outcast Producciones, Iker Carrera – WICKED – ATG Entertainment
MEJOR DIRECCIÓN
Ganador: Antonio Banderas – GODSPELL – TEATRO DEL SOHO CAIXABANK
Nominados: Federico Bellone – CABARET EL MUSICAL – LETSGO Entertainment, Ignasi Vidal – EL MAGO DE OZ – LETSGO Entertainment, James Powell, Laurence Connor And Christopher Key – LOS MISERABLES – ATG Entertainment, David Serrano – WICKED – ATG Entertainment
MEJOR DIRECCIÓN MUSICAL
Ganador: Daniel Villarroya – GODSPELL – TEATRO DEL SOHO CAIXABANK
Nominados: Julio Awad – CABARET EL MUSICAL – LETSGO Entertainment, Fernando Bustamante – EL MAGO DE OZ – LETSGO Entertainment, Enric García – LOS MISERABLES – ATG Entertainment, Joan Miquel Pérez – WICKED – ATG Entertainment
MEJOR DISEÑO DE CARTEL
Ganadora: Mercedes Carrión – GODSPELL – TEATRO DEL SOHO CAIXABANK
Nominados: Ana María Voicu – CABARET EL MUSICAL – LETSGO Entertainment, Ana María Voicu – EL MAGO DE OZ – LETSGO Entertainment, Javier Naval – OLIVER TWIST EL MUSICAL – AMR Produce, Santacc – WICKED – ATG Entertainment
MEJOR ENSEMBLE
Ganador: Ensemble de LOS MISERABLES – LOS MISERABLES – ATG Entertainment
Nominados: Ensemble de CABARET EL MUSICAL – LETSGO Entertainment, Ensemble de EL MAGO DE OZ – LETSGO Entertainment, Ensemble de THE BOOK OF MORMON – ATG Entertainment, Ensemble de WICKED – ATG Entertainment
MEJOR ESCENOGRAFÍA
Ganador: Matt Kinley – LOS MISERABLES – ATG Entertainment
Nominados: Felype De Lima – CABARET EL MUSICAL – LETSGO Entertainment, Carla Janssen Höfelt – CENICIENTA, DE RODGERS & HAMMERSTEIN – Satge Entertainment, Sebastià Brosa – GODSPELL – TEATRO DEL SOHO CAIXABANK, Ricardo Sánchez Cuerda – WICKED – ATG Entertainment
MEJOR ESPECTÁCULO LÍRICO
Ganador: CARMEN – Teatro Real
Nominados: EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO – Teatro Real, Maria Callas, SFOGATO – SING·US, QUIEN PORFÍA MUCHO ALCANZA – Producción del Festival de Ópera de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla, TRISTAN UND ISOLDE – Teatre Del Liceu
MEJOR EVENTO TEATRAL
Ganador: DE PROFUNDIS DE Oscar Wilde, EN CONCIERTO – LINEA CULTURAL TEATRAL
Nominados: BODAS DE SANGRE SINFÓNICO – King Entertainment, BROADWAY SINFÓNICO – King Entertainment, CAMILO SINFÓNICO CON Dani Diges – Real Orquesta Sinfónica De Sevilla, QUEEN, A NIGHT AT THE SYMPHONY – Orquesta Y Coro De Rtve
MEJOR ILUMINACIÓN
Ganadora: Paule Constable – LOS MISERABLES – ATG Entertainment
Nominados: Valerio Tiberi – CABARET EL MUSICAL – LETSGO Entertainment, Himar Santana – EL MAGO DE OZ – LETSGO Entertainment, Alessandro Casso – RAFFAELLA, EL MUSICAL - DreamCatcher S.L, Juan Gómez Cornejo y Carlos Torrijos – WICKED – ATG Entertainment
MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
Ganador: Jair Saiz – GODSPELL – TEATRO DEL SOHO CAIXABANK
Nominados: Kley Kafé – CABARET EL MUSICAL – LETSGO Entertainment, Stefan Musch – LOS MISERABLES – ATG Entertainment, Aarón Vollbretch – RENT - Outcast Producciones, Feliciano San Román y Antonio Belart – WICKED – ATG Entertainment
MEJOR MUSICAL
Ganador: LOS MISERABLES – ATG Entertainment
Nominados: CABARET EL MUSICAL – LETSGO Entertainment, EL MAGO DE OZ – LETSGO Entertainment, GODSPELL – TEATRO DEL SOHO CAIXABANK, WICKED – ATG Entertainment
MEJOR MUSICAL EN GIRA
Ganador: EL FANTASMA DE LA ÓPERA – LETSGO ENTERTAINMENT
Nominados: LOS CHICOS DEL CORO – AMR PRODUCE SL, LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL – beon. Entertainment, MAMMA MIA! – ATG Entertainment, TARZAN EL MUSICAL – Theatre Properties
MEJOR MUSICAL INFANTIL
Ganador: CIRCO PRICE NAVIDAD – Teatro Circo Price
Nominados: ALICIA EN EL BARCO DE LAS MARAVILLAS – TRENCADÍS PRODUCCIONS SL, ARMSTRONG, UN MUSICAL MUY ESPACIAL – La Roda Produccions, EL RATONCITO PÉREZ – La Bicicleta, LA GRAN AVENTURA DE EL POLLO PEPE EL MUSICAL – King Entertainment
MEJOR MUSICAL ORIGINAL
Ganador: RAFFAELLA, EL MUSICAL – Luciano Cannito
Nominados: Florián Recio y Shuarma – CLEOPATRA ENAMORADA, Alícia Serrat, Daniel Anglès y Víctor Arbelo – EL HILO INVISIBLE, Federico Bellone y Giovanni Maria Lori – HOUDINI UN MUSICAL MÁGICO, Pedro Víllora y Gerardo Gardelin – OLIVER TWIST EL MUSICAL
MEJOR MUSICAL PEQUEÑO FORMATO
Ganador: EL OTRO LADO DE LA CAMA – ARTÍCULOS DE CONYA
Nominados: DIVORCIO IGUALITARIO – Diagoras producciones, LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS – Playsounds, PÉSAME MUCHO EL MUSICAL – Estrellamadre CREA, PRÉSTAME TU NAVIDAD – Espiral Mágica
MEJOR SONIDO
Ganador: Jordi Ballbé – GODSPELL – TEATRO DEL SOHO CAIXABANK
Nominados: Javier Isequilla – EL MAGO DE OZ – LETSGO Entertainment, Mick Potter – LOS MISERABLES – ATG Entertainment, Adrián Galones – RENT - Outcast Producciones, Gastón Briski – WICKED – ATG Entertainment
MEJOR VESTUARIO
Ganadores: Andreane Neofitou, Christine Rowland And Paul Wills – LOS MISERABLES – ATG Entertainment
Nominados: Felype De Lima – CABARET EL MUSICAL – LETSGO Entertainment, Yaiza Pinillos – CENICIENTA, DE RODGERS & HAMMERSTEIN - Stage Entertainment, Charo Jiménez Grueso – RAFFAELLA, EL MUSICAL – DreamCatcher S.L., Antonio Belart – WICKED – ATG Entertainment
MEJOR VIDEOESCENA
Ganador: Finn Ross – LOS MISERABLES – ATG Entertainment
Nominados: Ana María Voicu y Marta Milagros Pérez De Camino – EL MAGO DE OZ – LETSGO Entertainment, Edmondo Angelelli – RAFFAELLA, EL MUSICAL – DreamCatcher S.L, Elvira Ruiz Zurita – RENT – Outcast Producciones, Gsus Villau – SONRISAS Y LÁGRIMAS – Theatre Properties
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