CASTING CALL: LETSGO abre audiciones para completar el reparto de EL FANTASMA DE LA ÓPERA

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LETSGO Company ha abierto un nuevo proceso de audiciones para completar el reparto de EL FANTASMA DE LA ÓPERA, el musical de Andrew Lloyd Webber basado en la novela de Gaston Leroux. La convocatoria busca intérpretes de teatro musical que puedan incorporarse a la gira del espectáculo durante los próximos meses, aunque no se requiere disponibilidad inmediata.

Estrenado en Londres en 1986 y en Broadway en 1988, EL FANTASMA DE LA ÓPERA es el musical más longevo de la historia de Broadway y una de las producciones más representadas del mundo. Ambientado en la Ópera Populaire de París, narra la historia de Christine Daaé, una joven soprano cuyo destino cambia al cruzarse con el misterioso Fantasma que habita bajo el teatro.

La convocatoria está dirigida a intérpretes con sólida formación en canto y danza para cubrir tanto personajes principales como papeles del ensemble. Entre los perfiles buscados se encuentran El Fantasma, Christine Daaé, Raoul de Chagny, Carlotta Giudicelli, Madame Giry, Monsieur André, Monsieur Firmin, Ubaldo Piangi, Meg Giry, además de bailarines, bailarinas y actores y actrices cantantes de todas las tesituras vocales.

La primera fase del proceso se realizará mediante el envío de material audiovisual. Los aspirantes deberán presentar un vídeo sin editar mediante un enlace online, ya que no se admitirán archivos adjuntos, enlaces que requieran descarga o vídeos con acceso restringido.

Las personas seleccionadas serán convocadas a las audiciones presenciales, que tendrán lugar en Madrid del 1 al 3 de septiembre.

Datos del casting

Producción: EL FANTASMA DE LA ÓPERA

EL FANTASMA DE LA ÓPERA Productora: LETSGO Company

LETSGO Company Perfil buscado: Intérpretes de teatro musical con sólida formación en canto y danza.

Intérpretes de teatro musical con sólida formación en canto y danza. Personajes: El Fantasma, Christine Daaé, Raoul, Carlotta, Madame Giry, Monsieur André, Monsieur Firmin, Ubaldo Piangi, Meg Giry, ensemble y bailarines.

El Fantasma, Christine Daaé, Raoul, Carlotta, Madame Giry, Monsieur André, Monsieur Firmin, Ubaldo Piangi, Meg Giry, ensemble y bailarines. Fecha límite de inscripción: 19 de agosto de 2026 .

. Audiciones presenciales: Del 1 al 3 de septiembre , en Madrid.

, en Madrid. Lugar de trabajo: Gira nacional.

Gira nacional. Requisitos del vídeo: Enlace online, sin edición y sin necesidad de descarga o permisos de acceso.

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