¿Quieres ser el próximo protagonista de un gran musical? LA GRAN AUDICIÓN abre su casting nacional

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Si alguna vez has soñado con subirte a un escenario y convertirte en la nueva estrella del teatro musical, la industria abre sus puertas. Canal Sur Televisión y la productora beon. Entertainment han abierto el casting oficial de LA GRAN AUDICIÓN, un proyecto concebido a partir de una idea original de Dario Regattieri que supone una oportunidad única para dar el salto definitivo al mundo profesional y demostrar tu talento ante toda España. La convocatoria está abierta a cualquier persona, sin importar su lugar de residencia o nivel de experiencia previa, que aspire a formar parte de una gran producción teatral.

El proceso para optar a una de las plazas es accesible y consta de tres pasos fundamentales detallados en la web oficial:

Paso 1: Presentación

Los aspirantes deben contar quiénes son, su recorrido artístico hasta la fecha y la historia que desean compartir. La convocatoria acoge tanto a perfiles profesionales y semiprofesionales como a amateurs, priorizando la pasión y el potencial de cada candidato.

Paso 2: Demostración de potencial en vídeo

Para valorar la versatilidad como artista completo, los candidatos deben preparar un único vídeo grabado de forma natural, sin edición y en una sola toma continua. El material debe incluir una presentación personal, una canción de teatro musical interpretada en español sobre base musical, una muestra de coreografía y la interpretación de una escena o monólogo. Este archivo se subirá a YouTube mediante un enlace público u oculto para adjuntarlo en el formulario de inscripción antes del 12 de agosto.

Paso 3: Audición presencial

Quienes superen esta primera criba online accederán a la fase presencial ante el equipo de selección. De ahí saldrán los 24 concursantes que ingresarán en La Factoría, el centro de entrenamiento donde trabajarán junto a destacados profesionales del sector para disputarse el premio final: encabezar el reparto de un musical de gran formato.

Toda gran carrera comienza con una gran audición, y las inscripciones ya se encuentran disponibles en lagranaudicion.com

Esta iniciativa representa una ventana de acceso directo a la industria de las artes escénicas. Aquellos intérpretes que cuenten con el talento y el deseo de formarse al máximo nivel tienen la oportunidad de preparar su material y enviar su candidatura antes de la fecha límite para aspirar a formar parte del proyecto que llevará la magia del teatro musical a la televisión.

LA GRAN AUDICIÓN es un innovador formato televisivo que llegará al prime time de los sábados de Canal Sur Televisión a partir del próximo mes de octubre. El programa estará presentado por el actor, cantante y bailarín Pablo Puyol, al que se incorporará la periodista María Casado para compartir la conducción del primer talent show de teatro musical. El programa propone un recorrido intensivo donde el público no solo será testigo de las galas y actuaciones finales, sino también del proceso real de formación técnica, preparación y convivencia de los concursantes dentro de La Factoría. Además de las clases semanales con el claustro de profesores, los participantes recibirán la visita de destacadas figuras del sector procedentes de grandes referentes internacionales como Broadway y el West End, convirtiendo esta producción en un gran escaparate cultural para el talento emergente.

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