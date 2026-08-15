Disney desvela sus grandes apuestas en D23 incluyendo FROZEN 3, COCO 2 y EL GRAN SHOWMAN

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D23: The Ultimate Disney Fan Event ha dejado una batería de grandes anuncios que confirma el ambicioso futuro de Disney en cine, televisión, streaming y teatro. El evento, celebrado ante un Honda Center completamente lleno, reunió a grandes estrellas, creadores y artistas para presentar imágenes inéditas, actuaciones y novedades de algunas de las franquicias más esperadas de la compañía.

En el terreno de la animación, el gran protagonista fue FROZEN 3, que llegará a los cines el 26 de noviembre de 2027, con el regreso de Anna, Elsa, Kristoff y Olaf y la llegada de una nueva villana cuyos poderes rivalizarán con los de Elsa. Kristen Bell e Idina Menzel protagonizaron además uno de los grandes momentos de la noche interpretando una nueva versión de “Frozen Heart”, mientras Josh Gad presentó “Ooooh, Samantha”, una nueva canción para Olaf. Disney Animation también confirmó que ZOOTRÓPOLIS 3 ya está en desarrollo, presentó la película original CLAY, prevista para 2028, y mostró novedades de HECHIZO: BIENVENIDOS A HEXE, que llegará a los cines el 27 de noviembre de 2026.

PIXAR también tuvo un papel destacado con los primeros detalles de LOS INCREÍBLES 3, que se estrenará el 16 de junio de 2028, y COCO 2, previsto para noviembre de 2029 y con un Miguel adolescente que regresará a la Tierra de los Muertos. El estudio presentó además nuevos proyectos como GHOST MARKET y GATTO, ambientada en Venecia y con estreno previsto para marzo de 2027. Por su parte, Disney mostró nuevas imágenes de ENREDADOS, la adaptación en acción real de la película de animación de 2010, que se está rodando en España bajo la dirección de Michael Gracey, responsable de EL GRAN SHOWMAN, y que llegará a los cines el 31 de marzo de 2028.

En el ámbito del MUSICAL Y EL TEATRO, el gran anuncio fue EL GRAN SHOWMAN, cuya adaptación teatral llegará al WEST END LONDINENSE EN PRIMAVERA DE 2027, al Theatre Royal Drury Lane, después de agotar todas las entradas durante su temporada en Bristol. El musical contará con canciones de Benj Pasek Y Justin Paul, libreto de Tim Federle y dirección y coreografía de Casey Nicholaw, y estará protagonizado por Oliver Tompsett como P.T. Barnum, Samantha Barks como Charity Barnum y Malinda Parris como Lettie Lutz. Disney también reivindicó su tradición musical con un espectacular número de apertura coreografiado por Mandy Moore, la actuación de CAMP ROCK 3 con los Jonas Brothers y el DISNEY REWIND CONCERT, dedicado a las grandes canciones de los clásicos Disney de los años 80 y 90.

En televisión y streaming, D23 también avanzó las nuevas temporadas de AHSOKA y PERCY JACKSON Y LOS DIOSES DEL OLIMPO, además de presentar novedades de Marvel y Star Wars, entre ellas X-MEN, VENGADORES: DOOMSDAY y STAR WARS: STARFIGHTER. En conjunto, el evento deja un calendario especialmente potente para los próximos años, combinando grandes franquicias de animación —con FROZEN 3 como uno de los grandes acontecimientos— con nuevas películas, adaptaciones en imagen real y una renovada apuesta por el MUSICAL Y EL TEATRO EN DIRECTO, con EL GRAN SHOWMAN como gran protagonista de la vertiente escénica.

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