El artista español Alex Llorca se une a la gira nacional de BUENA VISTA SOCIAL CLUB

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El panorama teatral de Nueva York sigue consolidando la proyección internacional de los talentos españoles. El intérprete y coreógrafo Alex Llorca se incorporará al elenco de la primera gira nacional por Estados Unidos del aclamado musical de Broadway BUENA VISTA SOCIAL CLUB. La producción llevará por todo el país la historia y los ritmos afro-cubanos que inmortalizaron el legendario álbum galardonado con el premio GRAMMY en 1997.

Originario de Barcelona y formado en l’Escola Coco Comin, Alex Llorca reside actualmente en Nueva York, donde ha desarrollado una trayectoria que abarca la interpretación, la creación coreográfica y la consultoría creativa. En su trayectoria previa destacan trabajos en producciones musicales en España, colaboraciones en televisión para TV3 y espectáculos a bordo de la flota de Norwegian Cruise Line. En el circuito estadounidense interpretó el papel de Bernardo en la versión en concierto de WEST SIDE STORY con la Gulf Coast Symphony, además de participar en montajes como WHITE CHRISTMAS y ON YOUR FEET!. Paralelamente a su labor escénica, Llorca ejerce como miembro activo en R.Evolución Latina, la organización artística y social liderada por el director y coreógrafo Luis Salgado.

El propio artista compartió su entusiasmo a través de sus redes sociales tras confirmarse la noticia, expresando la profunda conexión personal y emocional que siente hacia el espectáculo desde que tuvo la oportunidad de verlo por primera vez el año pasado, así como el significado especial que esta historia representa en su vínculo familiar.

El espectáculo, ideado a partir de hechos reales, traslada al espectador más allá de la atmósfera del mítico Tropicana para explorar los orígenes del sonido habanero a través de la perspectiva de sus célebres protagonistas. Con libreto de Marco Ramirez y dirección de Saheem Ali, BUENA VISTA SOCIAL CLUB cuenta con una banda de músicos afro-cubanos y con el trabajo coreográfico de Patricia Delgado y Justin Peck, ganadores del premio Tony por esta producción.

El montaje llega a esta gira tras cosechar un amplio reconocimiento en Broadway, donde ha sido distinguido con cinco premios Tony, un premio GRAMMY al Mejor Álbum de Teatro Musical para su grabación original, dos Chita Rivera Awards y el premio ACCA de la Actors’ Equity Association al mejor elenco coral. La incorporación de Alex Llorca marca un nuevo hito en su carrera profesional dentro de la industria teatral norteamericana.

© Fotos de Krystal Pagán

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