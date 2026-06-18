Comienza el rodaje de 'EL MUNDO ERA NUESTRO', el nuevo largometraje musical de Álex Tejedor y Miquel Verd

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Desde el pasado 29 de mayo se encuentra en fase de rodaje EL MUNDO ERA NUESTRO , el nuevo largometraje musical dirigido por Álex Tejedor y Miquel Verd . La producción se filmará durante los meses de junio y julio en diversas localizaciones de País Vasco, Navarra y Cataluña.

La película está protagonizada por Ana San Martín y Guido Balzaretti , acompañadas por Natalia Millán, Pablo Puyol y Daniel Diges . El reparto se completa con intérpretes procedentes tanto del teatro musical como del audiovisual, entre ellos Nerea Roldán, Alberto Closas, Diana Roig, Alexandre Ars, Stefan Weinert, Pauline Galler, Julia Möller, María Pau Pigem, Marisa de Stefanow, Nacho Brande, Rodo Gener, Eva Diago, Paula Argüelles y Alexandra Palomo.

La película adapta y amplía el universo del cortometraje Sergi & Irina, una producción que acumuló 41 premios y 97 nominaciones en festivales internacionales. Ambientada en la Segunda Guerra Mundial, la historia sigue a Sergi Fortezza e Irina Valls , dos jóvenes enamorados que prometen reencontrarse un año después de conocerse durante una celebración del solsticio de verano en Mallorca. Sin embargo, el contexto belico europeo pondrá a prueba esa promesa.

Según explican sus directores, la película está inspirada en la historia real de los abuelos daneses de Álex Tejedor durante la ocupación nazi de Dinamarca. El proyecto se presenta como una fábula romántica ambientada en tiempos de guerra que combina melodrama, números musicales, coreografías y una cuidada recreación de época.

Además de codirigir la película, Álex Tejedor firma el guion y las letras de las canciones. La producción corre a cargo de Jordi Carbonell y Oriol Cardús . El equipo técnico cuenta con profesionales como Daniel Losada, Oriol Capel, Marc Orts, Marc Mateu, Albert Auladell, David Tejedor, Lluís Castells, Nerea Torrijos y el coreógrafo Sam Harper.

Miquel Verd, con una amplia trayectoria en producción audiovisual y entretenimiento televisivo, comparte la dirección del proyecto con Álex Tejedor , actor, director y guionista con experiencia en teatro musical, cine y televisión, y ganador de numerosos reconocimientos internacionales por sus trabajos escénicos y audiovisuales.

EL MUNDO ERA NUESTRO es una producción de Sin Parpadear, compañía barcelonesa fundada por Oriol Cardús y Jordi Carbonell , dedicada al desarrollo de proyectos cinematográficos con una marcada apuesta por el talento emergente y las historias de autor.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.

Need more Spain Theatre News in your life?

Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...

Local Shows