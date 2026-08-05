EL REENCUENTRO abre el casting para su estreno en Madrid

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EL REENCUENTRO, el nuevo musical original producido por Espacio Alma, ha abierto el proceso oficial de casting para seleccionar al elenco que protagonizará su estreno en Madrid el próximo mes de noviembre.

La convocatoria está dirigida a actores y actrices cantantes de entre 25 y 50 años, con facilidad para el trabajo de armonías vocales y disponibilidad para incorporarse a una producción profesional.

El proceso de selección comenzará con una primera fase online, en la que los aspirantes deberán completar el formulario de inscripción y enviar el material solicitado. Tras una preselección, los candidatos elegidos serán convocados a las audiciones presenciales, que tendrán lugar en Madrid a partir del 24 de agosto.

Para participar será necesario presentar una canción de libre elección que permita mostrar el rango vocal, un monólogo de comedia y el material artístico requerido, siguiendo las indicaciones publicadas en la página oficial del proyecto. En esta primera fase, el casting no estará vinculado a personajes concretos, ya que el equipo creativo busca valorar de forma global las capacidades interpretativas y vocales de cada aspirante.

Los ensayos comenzarán, previsiblemente, el 1 de septiembre de 2026, mientras que el estreno del espectáculo está previsto para noviembre de 2026 en Madrid.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 13 de agosto y podrán realizarse exclusivamente a través de la página web oficial del musical.

Datos del casting

Producción: EL REENCUENTRO

EL REENCUENTRO Perfil buscado: Actores y actrices cantantes de entre 25 y 50 años con facilidad para las armonías.

Actores y actrices cantantes de entre 25 y 50 años con facilidad para las armonías. Inscripciones: Hasta el 13 de agosto de 2026 .

Hasta el . Audiciones presenciales: A partir del 24 de agosto de 2026 , en Madrid (solo para candidatos preseleccionados).

A partir del , en Madrid (solo para candidatos preseleccionados). Inicio previsto de ensayos: 1 de septiembre de 2026.

1 de septiembre de 2026. Estreno previsto: Noviembre de 2026, en Madrid.

Noviembre de 2026, en Madrid. Inscripciones e información: www.elreencuentroelmusical.com

www.elreencuentroelmusical.com Instagram: @reencuentroelmusical

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