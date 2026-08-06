Comienza la cuenta atrás para el estreno de SIX EL MUSICAL en Madrid

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La cuenta atrás para el estreno de SIX EL MUSICAL ya está en marcha. El elenco y el equipo creativo de la producción española han comenzado los ensayos del espectáculo, que llegará el próximo 17 de septiembre al Teatro Gran Vía de Madrid, donde se estrenará por primera vez en castellano.

Durante las próximas semanas, las seis protagonistas trabajarán junto al equipo creativo internacional para dar forma a un montaje que ha conquistado Broadway, el West End y escenarios de todo el mundo gracias a una propuesta que transforma la historia de las seis esposas de Enrique VIII en un concierto pop de 80 minutos.

Creado por Toby Marlow y Lucy Moss, SIX se ha convertido en uno de los grandes fenómenos del teatro musical de los últimos años. Ganador de dos Premios Tony, entre ellos el de Mejor Música Original, y nominado al Premio Grammy, el musical acumula más de 5.500 millones de reproducciones en plataformas digitales. La versión española presentó recientemente el sencillo Ex-Wives / SIX, que ya supera los dos millones de reproducciones.

El reparto está encabezado por Clara Lanzani como Catalina de Aragón, Udara Zubillaga como Ana Bolena, Beatriz Santana como Jane Seymour, Liz Tatis como Ana de Cléveris, Arianna Galletti como Catalina Howard y Alba Egilo como Catalina Parr. Completan el elenco Clara Rengel, Bárbara Dias y Flor Lopardo, que ejercerán como alternantes.

La producción española está encabezada por Julia Gómez Cora y Dmitry Bogachev, en asociación con Kenny Wax, Wendy y Andy Barnes y George Stiles, y llegará al Teatro Gran Vía de Madrid bajo la gestión de Grupo Smedia.

Con más de 35 premios internacionales, SIX ha redefinido el teatro musical con una propuesta que combina historia, humor, empoderamiento femenino y una estética inspirada en los grandes conciertos pop. A partir del 17 de septiembre, el público español podrá descubrir por primera vez en castellano este fenómeno internacional en plena Gran Vía madrileña.

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