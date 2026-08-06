Los musicales que SÍ puedes ver en Madrid este agosto

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Durante el mes de agosto, la oferta teatral de Madrid cambia de ritmo debido al parón veraniego de la mayoría de las grandes producciones. Sin embargo, la ciudad mantiene una oferta muy variada que incluye títulos consolidados, comedias de pequeño formato, musicales en el cine y conciertos al aire libre.

Para empezar, en el ámbito del cine musical, Cinesa organiza durante la segunda quincena del mes el ciclo Cinesa Summer Fest. Esta iniciativa proyecta de nuevo en pantalla grande películas clásicas del género como GREASE, MAMMA MIA!, BOHEMIAN RHAPSODY, EL GRAN SHOWMAN, LA LA LAND, MOULIN ROUGE y WEST SIDE STORY.

En cuanto al teatro en vivo, la principal referencia de gran formato sigue siendo EL REY LEÓN. El espectáculo, ubicado en el Teatro Lope De Vega, ha arrancado su decimosexta temporada con Ferrán Fabá como Simba y Agustín Argüello como director residente, siendo el único gran musical que no cierra por vacaciones. Por su parte, LOS MISERABLES ofrece su última función de la temporada el 9 de agosto antes de hacer un descanso hasta septiembre.

En los teatros de pequeño y mediano formato destacan las comedias y las obras de misterio. Los Teatros Luchana acogen los jueves la comedia GUTENBERG! EL MEJOR MUSICAL DEL MUNDO, de la productora El Tío Caracoles, sobre dos autores novatos que intentan crear un musical sobre Johann Gutenberg. En el mismo espacio, los viernes y sábados se representa ASESINATO PARA DOS, obra de Joe Kinosian y Kellen Blair donde Mikel Herzog Jr. interpreta a Marcus Moscowitz, un policía que investiga a doce sospechosos, todos encarnados por Didac Flores al piano.

La comedia y el suspenso continúan en el Espacio Alma y el Teatro Marquina con SE HA ESCRITO UN CRIMEN, una obra interactiva tipo Cluedo donde el público decide el final. Además, el Teatro Lara ofrece los jueves DIVORCIO IGUALITARIO, que repasa la historia de amor y ruptura de una pareja formada por los personajes de Raúl y Moisés.

Para quienes buscan propuestas musicales e íntimas, el Teatro Amaya presenta LIBRE, un homenaje a Nino Bravo a cargo del grupo Melomans mediante canto a capela y efectos en directo. Por su parte, el Espacio Alma acoge los miércoles LADY PEPA, un espectáculo escrito por Ena García-Herrera y dirigido por Patricia Peñalver con canciones de Joaquín Sabina y Enrique Urquijo, y los días 20 y 27 de agosto ofrece LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, el premiado musical de Jason Robert Brown presentado por Playsounds con banda en directo.

La programación de agosto se completa con THE OPERA LOCOS, una comedia lírica de la compañía Yllana en el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío, y el concierto gratuito SIEMPRE ABBA, que se celebrará el 29 de agosto en el Auditorio del Parque Enrique Tierno Galván con las voces de Lucía Ambrosini, Paule Mallagarai, Javier Santos y Xabier Nogales.

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