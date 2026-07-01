TV: CLEOPATRA ENAMORADA, EL MUSICAL desembarca en el Teatro La Latina

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La Gran Belleza Producciones arranca hoy de manera oficial su temporada en Madrid con el esperado estreno de CLEOPATRA ENAMORADA, EL MUSICAL en el Teatro La Latina. Tras irrumpir con fuerza en el panorama teatral gracias a su paso por el Festival de Teatro Clásico de Mérida en la edición pasada, esta ambiciosa propuesta dirigida por Ignasi Vidal y con texto de Florián Recio se instala en la cartelera de la capital por una breve temporada, ofreciendo funciones programadas desde hoy mismo, 1 de julio, hasta el próximo 12 de julio.

Con motivo de este debut en la capital, los medios de comunicación hemos podido asistir al pase gráfico organizado por la compañía en el propio recinto teatral. Durante este encuentro, el equipo artístico ha mostrado un valioso adelanto del despliegue técnico, escénico y coreográfico que caracteriza a la obra, permitiendo capturar la atmósfera trágica y magnética que envuelve la caída de Egipto ante el avance romano.



En el transcurso del pase, los asistentes pudimos presenciar en directo la ejecución de un número musical completo y una intensa escena dramática que ha contado con la participación de todo el elenco sobre las tablas. Esta demostración ha servido para comprobar la sintonía de sus artistas, encabezados por Natalia Millán y Alex O'Dogherty, quienes junto al coro y la banda de músicos liderada por Pablo Solo, dan vida a la banda sonora compuesta por Shuarma en una de las apuestas culturales más potentes de este verano.

El reparto completo que defiende esta historia sobre el escenario está integrado por Paco Morales, Jokin González, Martina Vidal, Beatriz Ros y Virginia Muñoz, acompañados por el coro que forman Vicky Condomí, Ruth García Expósito, Hodei Iriarte, Alex Signoretti y Jesús González. Para conocer más a fondo los entresijos y el proceso creativo que hay detrás de esta puesta en escena, los lectores pueden disfrutar de la entrevista exclusiva que realizamos recientemente con su director, Ignasi Vidal, la cual ya se encuentra disponible para su visionado.

Ignasi Vidal del reestreno de CLEOPATRA ENAMORADA en el Teatro La Latina" width="356">

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