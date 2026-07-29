Se desvela el reparto completo de EL ZORRO, EL MUSICAL

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La producción de EL ZORRO, EL MUSICAL ha anunciado oficialmente el reparto que acompañará al cantante David Bustamante en el esperado estreno de este espectáculo, programado para el próximo 25 de noviembre en el Teatro La Latina de Madrid. La productora Sunset Entertainment ha cerrado el proceso de selección tras un exhaustivo casting al que concurrieron cerca de 1000 aspirantes. Tras una primera fase, alrededor de 200 intérpretes fueron convocados a las audiciones presenciales dirigidas por Sara Pérez y el director de casting John Varo, conformando finalmente un equipo escénico de alrededor de 25 intérpretes entre personajes principales, ensemble y cuerpo de baile.

Encabezando la propuesta, David Bustamante asumirá el papel protagonista encarnando a Don Diego y a su célebre alter ego, El Zorro. A su lado estará Laura Enrech en el rol de Luisa Pullido, mientras que Robert González interpretará al gobernador Ramón, el principal antagonista de la obra. El quinteto principal se completa con Sheila Paz como Inés y Juanki Fernández en la piel del Sargento García. Asimismo, Gerard Mínguez actuará como cover de Diego de la Vega y Ramón, mientras que Marina Espíldora cubrirá los personajes de Luisa Pullido e Inés.

El elenco se extiende con los artistas Ángel Navarro, Candela Heredia, David Martínez, Laia Salvador, Paula del Río, Rosa Qianshu y Samadhi Benítez. Se suman a ellos Juan Benavent, quien dará vida a Alejandro de la Vega además de integrar el conjunto; Daniel Mena como swing y Dance Captain; y Julia Pereira en calidad de swing. La preparación física y de acción estará respaldada por los especialistas Alex Arce, que ejercerá como coordinador de lucha escénica y cover del Sargento García, y Manuel García, quien asumirá el rol de cover de Alejandro de la Vega.

Para consolidar esta propuesta, la selección ha congregado a profesionales con una sólida trayectoria dentro del panorama nacional. Parte de los integrantes del reparto han formado parte de grandes títulos del género como EL FANTASMA DE LA ÓPERA, COMPANY, BILLY ELLIOT, CABARET, CHICAGO, GHOST, DIRTY DANCING, LOS MISERABLES, ANASTASIA, MAMMA MIA!, CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE, MALINCHE, GREASE, ALADDÍN o EL TIEMPO ENTRE COSTURAS.

Inspirada en la novela El Zorro. Comienza la leyenda, de la escritora Isabel Allende, la trama traslada al espectador a la California de principios del siglo XIX. La historia relata la transformación de Don Diego al descubrir los ideales de justicia y libertad, llevándolo a combatir la tiranía bajo una identidad secreta. La puesta en escena combina aventura, esgrima, coreografías y una ambientación cinematográfica, todo ello respaldado por la banda sonora creada por los Gipsy Kings y John Cameron. Dirigido por Sara Pérez, el montaje representa la adaptación española del éxito internacional estrenado originalmente en Londres y permanecerá en la cartelera madrileña hasta la primavera de 2027.

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