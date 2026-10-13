KURIOS de Cirque du Soleil se despide de Barcelona rumbo a Madrid

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Tras varias semanas conquistando al público catalán, KURIOS – GABINETE DE CURIOSIDADES afronta la recta final de su temporada en Barcelona, donde permanecerá abierta hasta el próximo 18 de octubre. Este montaje marca un hito muy especial al ser la primera vez que el espectáculo realiza una gira por España, sumándose a la rica historia de Cirque du Soleil en Madrid, una ciudad que la compañía ha visitado en veinte ocasiones desde su debut en 1998.

A partir del 30 de octubre de 2026, la Gran Carpa instalada en el Escenario Puerta del Ángel abrirá sus puertas para convertir a Madrid en la última parada de su gira española, en una temporada de carácter improrrogable que se prolongará hasta el 27 de diciembre.

Escrito y dirigido por Michel Laprise, KURIOS sumerge a los espectadores en un pasado alternativo y atemporal inspirado en el siglo XIX, donde la máquina de vapor y el ingenio humano marcan el compás de una realidad paralela. La historia sigue a un Científico convencido de que existe un mundo invisible y oculto bajo la superficie, un lugar donde aguardan las ideas más grandiosas. Cuando un grupo de personajes extravagantes irrumpe en su laboratorio mecánico, el tiempo se detiene y las curiosidades del protagonista cobran vida en una celebración absoluta de la imaginación.

Desde su estreno mundial en Montreal en 2014, esta superproducción ha cautivado a más de 7 millones de espectadores en más de 40 ciudades de todo el mundo a través de más de 3.500 representaciones. Su amplio despliegue técnico y artístico cuenta con un elenco internacional de 50 artistas procedentes de 21 países, que dan vida a números tan impactantes como la sincronización de los pasajeros de 1900, la bicicleta aérea, complejas rutinas de contorsión sobre una impresionante mano mecánica de 340 kilos, el dúo de cuna o el equilibrio en sillas de "El mundo invertido".

Las entradas para no perderse este gabinete de maravillas ya se encuentran a la venta a través de la web oficial cirquedusoleil.com/kurios.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 18 Days 17 Hrs 59 Min 30 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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