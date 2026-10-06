Llega EL REENCUENTRO, un innovador musical a capela

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El panorama del teatro musical se prepara para acoger el estreno de EL REENCUENTRO, una producción original creada por Naím Thomas, Carlos J. Marín y Fernando Palacio, bajo la dirección del propio Naím Thomas. La trama de la obra gira en torno a seis antiguos artistas que, un cuarto de siglo después de formar parte de SixDreams (un programa musical que marcó profundamente sus vidas), vuelven a cruzar sus caminos de forma inesperada. Con el paso de los años, sus realidades han cambiado por completo, obligando a cada uno a convivir con los sueños que lograron alcanzar, los que se quedaron por el camino y aquellos que jamás llegaron a materializarse. Este reencuentro repentino hace aflorar una marea de recuerdos, viejas relaciones, rivalidades latentes, cuentas pendientes y preguntas que daban por olvidadas, dando forma a una historia que, apoyada en el humor y la música, habla sin filtros de las decisiones que tomamos, del paso del tiempo y de las personas que fuimos.

Uno de los elementos más diferenciales de esta propuesta es su concepción sonora, ya que todo el espectáculo se construye íntegramente a capela. Sin banda en directo, músicos ocultos ni pistas pregrabadas, las diez voces que pisan el escenario en cada función se encargan de crear en directo la percusión, el beatbox, las melodías, las armonías, los coros y los efectos de sonido. De este modo, la voz se convierte en el auténtico instrumento vertebrador de la obra, integrándose plenamente en la narración y dando vida a todo el universo acústico de la función.

Para dar vida a los diez personajes que conforman esta historia sobre lo que permanece cuando los focos se apagan, la producción cuenta con un amplio doble elenco compuesto por un total de veinte intérpretes. El reparto está integrado por Fer Palacio y Naím Thomas como Diego; Paula Moncada y Teresa Pejenaute como Carla; Aaron Cobos y Álvaro Romero como Tony; Diego Jacobina y Nono Mateos como Ringo; Clara Peteiro y Lucía Bentabol como Norma; Álex Forriols y Gaby del Castillo como Apolo; Jennifer Lima y Cruz Galiana como Fabiola; Marta Malone y Beatriz Justamante como Paloma; Pedro Castro y Shathu Entayla como Josemi; y Aser León y Javi Amaro dando vida a “Camaleón”.

Huyendo de la pura nostalgia y apostando firmemente por el humor y la cercanía, EL REENCUENTRO aborda la evolución personal y las segundas oportunidades con una premisa clara: algunos sueños cambian, otros se quedan esperando, y algunos simplemente necesitan volver a cantar.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 25 Days 14 Hrs 57 Min 46 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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