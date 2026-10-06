EL TIO QUE ODIAVA ELS MUSICALS llegará al Teatre Gaudí de Barcelona en noviembre
Les Biaix estrena en el Teatre Gaudí de Barcelona la adaptación oficial de THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS de StarKid el 12 de noviembre.
El fenómeno internacional de la compañía estadounidense StarKid da el salto a los escenarios catalanes con el estreno de EL TIO QUE ODIAVA ELS MUSICALS, la primera adaptación oficial y profesional en España del aclamado título THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS. La producción correrá a cargo de la compañía Les Biaix, conocida en el panorama teatral catalán por haber presentado anteriormente en la Ciudad Condal el montaje del musical LIZZIE. El estreno oficial tendrá lugar el próximo 12 de noviembre en el Teatre Gaudí de Barcelona.
La trama plantea una sátira cómica enmarcada en el género de la ciencia ficción y el apocalipsis zombi, donde un meteorito impacta contra la ciudad desatando una misteriosa infección que obliga a sus habitantes a comunicarse únicamente mediante números musicales, coreografías y armonías a coro. En medio de este caos colectivo se encuentra Pol, un hombre corriente cuya mayor aversión es, precisamente, el teatro musical, viéndose obligado a sobrevivir en un entorno donde cualquier interacción cotidiana se transforma en un despliegue escénico.
La obra original, creada por el equipo de StarKid Productions, se convirtió rápidamente en un éxito viral a nivel internacional tras su lanzamiento, destacando por su mirada ácida, ritmo frenético y deconstrucción de los arquetipos tradicionales del repertorio clásico de Broadway. La adaptación de Les Biaix recoge esta propuesta gamberra y desinhibida, trasladando el texto y su humor al público local sin perder la esencia paródica que consolidó a la producción como una referencia dentro del teatro independiente contemporáneo.
Con esta nueva propuesta, el Teatre Gaudí consolida su apuesta por proyectos de teatro musical de formato medio con identidad propia y lenguajes renovadores. Las localidades para presenciar EL TIO QUE ODIAVA ELS MUSICALS a partir del 12 de noviembre ya se encuentran disponibles.
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101 Dalmatas
Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío (10/18-12/27)
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Six El Musical
Teatro Gran Vía (9/12-11/08)
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El Alma Al Aire - El Musical
Teatro OCASO Coliseum (10/01-11/29)
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Annie, El Musical
Teatro Alcazar (9/25-7/31)
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Mamma Mia! El Musical
Teatre Tívoli (9/26-11/29)