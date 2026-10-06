Juan Pablo Di Pace debutará en Broadway con SCHMIGADOON!

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Juan Pablo Di Pace dará un nuevo paso en su carrera internacional con su esperado debut en Broadway. El actor, bailarín, músico y director argentino se incorporará al reparto de SCHMIGADOON! para interpretar a Doc a partir del próximo 24 de octubre. Su participación se extenderá hasta el 22 de noviembre, sustituyendo durante este periodo a Ivan Hernandez, miembro del reparto original, que se ausentará temporalmente durante cuatro semanas.

Di Pace cuenta con una amplia trayectoria internacional tanto en televisión como en cine y teatro. El público le conoce especialmente por interpretar a Fernando en la serie de Netflix FULLER HOUSE y por su participación en la película MAMMA MIA!, además de sus trabajos en producciones como DALLAS, A.D.: THE BIBLE CONTINUES, ANGIE TRIBECA y THE Catherine Tate SHOW. En los escenarios, su trayectoria incluye producciones como CHICAGO en Londres, SATURDAY NIGHT FEVER y MÁS DE 100 MENTIRAS en Madrid.

Su llegada a Broadway se produce de la mano de SCHMIGADOON!, uno de los musicales más reconocidos de la temporada. La producción ha sido distinguida con cuatro premios Tony, incluyendo Mejor Musical, Mejor Libro de Musical, Mejor Partitura Original y Mejores Orquestaciones, además de otros reconocimientos de los Drama Desk Awards, Outer Critics Circle Awards y Dorian Theater Awards. El espectáculo está dirigido por Christopher Gattelli y cuenta con libreto, música y letras de Cinco Paul.

Protagonizado por Alex Brightman y Sara Chase como Josh Skinner y Melissa Gimble, SCHMIGADOON! transporta al público a una peculiar ciudad mágica en la que cada día parece convertirse en un musical y donde encontrar el amor verdadero es la única manera de conseguir escapar. La producción se representa actualmente en el Nederlander Theatre y tiene funciones programadas hasta el 4 de abril de 2027. Con este nuevo proyecto, Juan Pablo Di Pace culmina una trayectoria desarrollada a ambos lados del Atlántico y cumple finalmente uno de sus grandes objetivos profesionales: debutar sobre un escenario de Broadway.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 25 Days 09 Hrs 50 Min 36 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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