Gerónimo Rauch desvela su single MUSIC OF THE NIGHT para celebrar sus 26 años en escena

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Con una trayectoria desarrollada entre Argentina, España y Reino Unido, Gerónimo Rauch ha participado en grandes producciones de teatro musical, entre ellas LOS MISERABLES, donde dio vida a Jean Valjean, y EL FANTASMA DE LA ÓPERA, como el Fantasma. Ahora, el intérprete vuelve a uno de los personajes más importantes de su carrera con MUSIC OF THE NIGHT, disponible en plataformas digitales desde este 8 de octubre. El lanzamiento se enmarca en 26 AÑOS EN ESCENA, el proyecto con el que el artista celebra su recorrido profesional a través de algunas de las piezas que han marcado su camino sobre los escenarios.

Rauch recupera una canción estrechamente ligada a su experiencia interpretando al fantasma en EL FANTASMA DE LA ÓPERA, tanto en el West End de Londres como en la Gran Vía de Madrid. La nueva grabación llega además cuando se cumplen 40 años del estreno del musical de Andrew Lloyd Webber, convirtiendo el lanzamiento en un homenaje a una obra fundamental del teatro musical.

Para el intérprete, regresar a esta pieza supone reencontrarse con una parte importante de su historia: “Es una de las canciones que más han marcado mi carrera y una pieza que, definitivamente, no puede faltar en mis conciertos", explica Rauch. Esta nueva versión busca trasladar al presente una canción que le ha acompañado durante distintas etapas de su trayectoria.

El single llega acompañado de un mini documental disponible en YouTube, en el que Rauch comparte el proceso creativo de la nueva grabación y recuerda algunas de sus experiencias sobre los escenarios. El contenido permite conocer el vínculo del artista con el personaje y con la canción que se ha convertido en una parte fundamental de su repertorio.

La grabación de MUSIC OF THE NIGHT también estuvo presente en su reciente espectáculo 26 AÑOS EN ESCENA en el Teatro Calderón de Madrid. Durante esta función se registró en directo la interpretación del tema, generando material audiovisual que acompaña ahora el lanzamiento de la versión de estudio.

El proyecto continuará su recorrido internacional con una nueva parada en Argentina. Rauch llevará 26 AÑOS EN ESCENA al Teatro Gran Rex de Buenos Aires el próximo 10 de diciembre, mientras se preparan nuevas fechas para el resto de la gira.

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