TV: Gerónimo Rauch, Daniel Diges y Carlos Solano emocionan al Calderón con “Sálvalo”

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Hay canciones que forman parte de la historia de un artista. Y hay encuentros que hacen que esa historia cobre una nueva dimensión. Anoche, el Teatro Calderón de Madrid vivió uno de esos momentos cuando Gerónimo Rauch, Daniel Diges y Carlos Solano unieron sus voces para interpretar “Sálvalo”, uno de los temas más emocionantes de LOS MISERABLES, durante el concierto con el que Rauch celebró sus 26 AÑOS EN ESCENA.

Gerónimo Rauch</a>, <a href="/people/Daniel-Diges/">Daniel Diges</a> y <a href="/people/Carlos-Solano/">Carlos Solano</a> - Sálvalo (Teatro Calderón | Madrid 2026)" width="356">

La elección de la canción tenía un significado especialmente simbólico: los tres intérpretes conocen muy bien el universo de Jean Valjean. Gerónimo Rauch protagonizó la producción española de LOS MISERABLES y posteriormente llevó el personaje al West End londinense; Daniel Diges interpretó a Valjean en la gira española y posteriormente en las producciones de Brasil y México; y Carlos Solano da vida actualmente al personaje en alternancia con su hermano Adrián Salzedo en la producción de ATG del musical.

Así, “Sálvalo” se convirtió en mucho más que una interpretación a tres voces. Tres artistas que han recorrido diferentes caminos con uno de los grandes personajes del teatro musical se encontraron sobre el mismo escenario para compartir una canción que habla precisamente de proteger, acompañar y salvar a otro. Las voces de Rauch, Diges y Solano construyeron un momento de enorme emoción ante un público entregado, poniendo en común distintas generaciones y etapas de la historia de LOS MISERABLES.

El encuentro fue uno de los instantes más especiales de una noche concebida para celebrar una trayectoria de 26 años sobre los escenarios. Una celebración en la que Gerónimo Rauch estuvo acompañado por compañeros y artistas con los que ha compartido profesión y escenario, pero en la que este “Sálvalo” adquirió un significado especial: tres Valjean, tres trayectorias y una misma canción encontrándose, por una noche, en el Teatro Calderón.

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