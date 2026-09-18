El estreno oficial de SIX en Madrid, las novedades de temporada y la actualidad internacional

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La actualidad del teatro musical ha estado más frenética que nunca. En Madrid, el gran protagonista indiscutible ha sido el estreno oficial de SIX, que llega pisando fuerte tras unas intensas previas y un pase de prensa que ha llenado la Gran Vía de glamour. La agenda nacional también nos ha dejado las flamantes presentaciones de temporada de Pentación Espectáculos —donde pudimos escuchar en directo a David Bustamante interpretando un avance de su tema para EL ZORRO— y la apuesta segura de los Teatros Luchana por el circuito off y familiar con propuestas como ESPERANDO A MANOLO y SALVANDO A MOZART.

Además, el equipo se ha desplazado hasta Sevilla para vivir de cerca la recta final y conocer a los 24 elegidos de LA GRAN AUDICIÓN, cuyo programa arrancará a mediados de octubre. Para cerrar la semana por todo lo alto en la capital, LA FAMILIA ADDAMS calienta motores de cara a su esperado estreno el próximo miércoles 23 de septiembre.

El plano internacional tampoco se queda atrás, marcado por grandes titulares de despedidas y esperados regresos. El mayor jarro de agua fría lo protagoniza el West End londinense con la cancelación definitiva de la producción de SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE. Por su parte, la cartelera de Broadway continúa sumando títulos a su lista de cierres de temporada, como es el caso de STRANGERS CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK. No obstante, los amantes de los clásicos están de enhorabuena, ya que se ha confirmado oficialmente el gran revival de ANNIE en Broadway para celebrar su 50 aniversario bajo la dirección de Sam Pinkleton. Un arranque de temporada imparable que demuestra que la pasión por los escenarios no conoce fronteras.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 43 Days 12 Hrs 41 Min 14 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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