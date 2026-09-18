El estreno oficial de SIX en Madrid, las novedades de temporada y la actualidad internacional
Las reinas ya mandan en la Gran Vía, los Teatros Luchana y Pentación presentan sus carteleras, y el West End y Broadway se mueven al ritmo de grandes anuncios.
La actualidad del teatro musical ha estado más frenética que nunca. En Madrid, el gran protagonista indiscutible ha sido el estreno oficial de SIX, que llega pisando fuerte tras unas intensas previas y un pase de prensa que ha llenado la Gran Vía de glamour. La agenda nacional también nos ha dejado las flamantes presentaciones de temporada de Pentación Espectáculos —donde pudimos escuchar en directo a David Bustamante interpretando un avance de su tema para EL ZORRO— y la apuesta segura de los Teatros Luchana por el circuito off y familiar con propuestas como ESPERANDO A MANOLO y SALVANDO A MOZART.
Además, el equipo se ha desplazado hasta Sevilla para vivir de cerca la recta final y conocer a los 24 elegidos de LA GRAN AUDICIÓN, cuyo programa arrancará a mediados de octubre. Para cerrar la semana por todo lo alto en la capital, LA FAMILIA ADDAMS calienta motores de cara a su esperado estreno el próximo miércoles 23 de septiembre.
El plano internacional tampoco se queda atrás, marcado por grandes titulares de despedidas y esperados regresos. El mayor jarro de agua fría lo protagoniza el West End londinense con la cancelación definitiva de la producción de SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE. Por su parte, la cartelera de Broadway continúa sumando títulos a su lista de cierres de temporada, como es el caso de STRANGERS CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK. No obstante, los amantes de los clásicos están de enhorabuena, ya que se ha confirmado oficialmente el gran revival de ANNIE en Broadway para celebrar su 50 aniversario bajo la dirección de Sam Pinkleton. Un arranque de temporada imparable que demuestra que la pasión por los escenarios no conoce fronteras.
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101 Dalmatas
Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío (10/18-12/27)
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The Last Five Years
Espacio Alma (8/20-9/28)
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Mamma Mia! El Musical
Teatre Tívoli (9/26-11/29)
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El Alma Al Aire - El Musical
Teatro OCASO Coliseum (10/01-11/29)
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90 MINUTOS
Teatro Maravillas (5/26-9/29)