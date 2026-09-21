CASTING CALL: Evita Produce lanza audiciones para sus próximas producciones

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La compañía teatral Evita Produce ha abierto oficialmente la convocatoria de audiciones para sus próximas producciones musicales. La búsqueda está dirigida a mujeres con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años que cuenten con un alto nivel de exigencia técnica y artística en las tres grandes disciplinas de las artes escénicas: canto, danza e interpretación. Asimismo, el equipo creativo valorará especialmente cualidades esenciales sobre el escenario como la versatilidad, una potente presencia escénica y la capacidad para integrarse y trabajar en equipo.

El proceso de selección se estructurará en dos etapas. En la primera fase, de carácter online, las aspirantes deberán subir su material audiovisual agrupado en un único enlace de plataforma como YouTube o Vimeo. Este contenido deberá incluir un vídeo de presentación en el que expongan quiénes son, su formación y su experiencia previa, además de un segundo vídeo interpretando un tema de estilo Disney o de teatro musical cantado obligatoriamente sobre una base instrumental.

Aquellas candidatas que superen la fase previa serán convocadas a una segunda etapa presencial donde realizarán las pruebas directas de canto, baile y actuación.

Las interesadas tendrán hasta el día 1 de octubre a las 14:00 horas para enviar su propuesta al correo electrónico info@evitaproduce.com, especificando en el asunto del mensaje "AUDICIONES EVITA PRODUCE" seguido de su nombre y apellidos.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 40 Days 14 Hrs 42 Min 08 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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