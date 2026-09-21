CASTING CALL: Evita Produce lanza audiciones para sus próximas producciones
La productora Evita Produce abre una convocatoria de audiciones orientada a encontrar nuevos talentos femeninos para sus próximos proyectos en el teatro musical
La compañía teatral Evita Produce ha abierto oficialmente la convocatoria de audiciones para sus próximas producciones musicales. La búsqueda está dirigida a mujeres con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años que cuenten con un alto nivel de exigencia técnica y artística en las tres grandes disciplinas de las artes escénicas: canto, danza e interpretación. Asimismo, el equipo creativo valorará especialmente cualidades esenciales sobre el escenario como la versatilidad, una potente presencia escénica y la capacidad para integrarse y trabajar en equipo.
El proceso de selección se estructurará en dos etapas. En la primera fase, de carácter online, las aspirantes deberán subir su material audiovisual agrupado en un único enlace de plataforma como YouTube o Vimeo. Este contenido deberá incluir un vídeo de presentación en el que expongan quiénes son, su formación y su experiencia previa, además de un segundo vídeo interpretando un tema de estilo Disney o de teatro musical cantado obligatoriamente sobre una base instrumental.
Aquellas candidatas que superen la fase previa serán convocadas a una segunda etapa presencial donde realizarán las pruebas directas de canto, baile y actuación.
Las interesadas tendrán hasta el día 1 de octubre a las 14:00 horas para enviar su propuesta al correo electrónico info@evitaproduce.com, especificando en el asunto del mensaje "AUDICIONES EVITA PRODUCE" seguido de su nombre y apellidos.
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