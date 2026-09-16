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34 años de LOS MISERABLES en Madrid: la historia del musical que vuelve al lugar donde empezó todo

El 16 de septiembre de 1992, LOS MISERABLES levantó el telón en Madrid. El mismo teatro, una nueva generación de artistas y una historia que no envejece.

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34 años de LOS MISERABLES en Madrid: la historia del musical que vuelve al lugar donde empezó todo

Madrid, 16 de septiembre de 1992. Las luces se apagan en el Teatro Nuevo Apolo y por primera vez en España empieza a sonar una música que, sin que nadie pueda imaginarlo todavía, va a acompañar a varias generaciones de espectadores. LOS MISERABLES levanta el telón y Madrid descubre a Jean Valjean, Javert, Fantine, Éponine, Cosette, Marius y Enjolras, gracias a José Tamayo



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