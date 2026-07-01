Briel González se incorpora a LOS MISERABLES tras su paso por CENICIENTA

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La producción de LOS MISERABLES en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid sumará un nuevo integrante a sus filas. El actor Briel González se incorporará de forma oficial al elenco del espectáculo, cerrando así una etapa de gran actividad en la cartelera nacional, donde ha pasado toda la temporada interpretando al Príncipe Topher en el musical CENICIENTA. El histórico montaje, basado en la célebre novela de Víctor Hugo, continúa consolidando su presencia diaria en los escenarios españoles respaldado por una trayectoria internacional de enorme éxito que ya ha superado los ciento treinta millones de espectadores en todo el mundo.

A diferencia de los habituales arranques de temporada otoñales, la dinámica del musical no se detendrá a largo plazo, ya que el calendario de la obra contempla continuar con sus representaciones habituales realizando únicamente un parón veraniego programado para mediados de agosto. La productora mantiene las localidades del espectáculo disponibles de forma continua, contando por el momento con funciones a la venta hasta el 4 de octubre.

Con su llegada a las barricadas de este clásico del género musical, el actor gallego añade un nuevo hito a una sólida trayectoria profesional en el teatro de gran formato en España. A lo largo de los últimos años, Briel González ha participado activamente en grandes producciones de la escena madrileña como ALADDÍN, CHICAGO, LA HISTORIA INTERMINABLE o WEST SIDE STORY, demostrando una notable versatilidad interpretativa y musical que ahora pondrá al servicio de las complejas y célebres partituras creadas por Claude-Michel Schönberg.

La producción se ha asentado esta temporada como uno de los pilares de la oferta cultural de la ciudad, consolidando que es posible combinar la gran escala de una superproducción internacional con la profunda carga dramática de una historia de redención, que promete seguir emocionando al público noche tras noche en su actual residencia en la capital.

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