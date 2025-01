VERKLEURVROUTJIE Comes To The Drama Factory In February

Get Access To Every Broadway Story



The comedy Verkleurvroutjie will be presented at THE DRAMA FACTORY, running from Thu 20 Feb 2025 To Thu 20 Feb 2025.

About Verkleurvroutjie

Wat gaan ons vanaand kyk? Opera? Skouspel? Komedie? Drama? Hoekom nie sommer iets van alles! Ilne Fourie (Laerskool Noord/Wyfie) is terug met ‘n splinternuwe eenvrouvertoning en hierdie keer bring sy die hele boksemdaais! Vir die eerste keer is daar iets waarvan almal hou, want jy kan kies – soek jy iets dramaties of komies? Hou jy van Pavarotti of meer van hokkie-bokkie-sokkie. Blou, pienk, groen of geel – hierdie vertoning sal jou nie verveel. ‘n Verkleurvroutjie is ‘n perd van ‘n ander kleur en daar is iets vir elk - te kus en te keur!

Booking and Venue Information

Book securely online with a credit card for any show at The Drama Factory by visiting www.thedramafactory.co.za. The direct booking page for this particular show is www.thedramafactory.co.za/whatson#2002202.

Comments