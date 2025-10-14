CRIATURA & CORO DOS ANJOS Come to Teatro Tivoli BBVA

Get Access To Every Broadway Story



CRIATURA & Coro dos Anjos apresentam dia 13 de Novembro o último concerto da tour “Bem Bonda”. O icónico disco e espetáculo que ao longo dos últimos quatro anos fez estremecer salas e festivais por todo o país, culmina agora em Lisboa para a derradeira apresentação, antes do bando recolher para a preparação do terceiro disco.

A CRIATURA é um eclético bando de músicos, artistas e gente que parte da memória e da cultura popular para criar outras formas de olhar, sentir e ser a tradição.

Editou em 2016 “Aurora” e em 2021 “Bem Bonda” com a participação do Coro dos Anjos, jovem coro lisboeta do bairro dos Anjos, que estará também presente no Tivoli BVVA para um fecho de tour com chave de ouro.

