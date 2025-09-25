CALINECZKA Comes to Teatr Wielki

Enter Your Email to Unlock This Article



To muzyczna opowieść na motywach słynnej baśni Hansa Christiana Andersena. Historia opowiedziana piosenkami. Niezależnie od tego, czy jesteśmy małą Calineczką, czy wielkim Goliatem nasze marzenia, wyobraźnia, potrzeba bliskości i bycia zauważonym i docenionym są takie same.

Nasze emocje i przeżycia nie mają rozmiarów. Dla każdego z nas są tak samo istotne i zdarza się, że nas przerastają. To koncert, który powstał z myślą o najmłodszych odbiorcach, ale ci nieco starsi również zostaną zaproszeni w tę baśniową, muzyczną podróż.

Przecież także w dorosłym życiu zdarzają się sytuacje, kiedy czujemy się mali. Każdy z nas od czasu do czasu jest Calineczką i chciałby zamieszkać w łupinie orzecha… Opowie nam o tym w swoich piosenkach gromada niezwykłych postaci, oprócz tytułowej Calineczki również Ropucha, Kret, Mysz i Jaskółka.