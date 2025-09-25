 tracker
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows (beta) Register Games Grosses

CALINECZKA Comes to Teatr Wielki

Performances run through 29 September.

By: Sep. 25, 2025
CALINECZKA Comes to Teatr Wielki Image
Enter Your Email to Unlock This Article

Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.




Existing user? Just click login.

To muzyczna opowieść na motywach słynnej baśni Hansa Christiana Andersena. Historia opowiedziana piosenkami. Niezależnie od tego, czy jesteśmy małą Calineczką, czy wielkim Goliatem nasze marzenia, wyobraźnia, potrzeba bliskości i bycia zauważonym i docenionym są takie same.

Nasze emocje i przeżycia nie mają rozmiarów. Dla każdego z nas są tak samo istotne i zdarza się, że nas przerastają. To koncert, który powstał z myślą o najmłodszych odbiorcach, ale ci nieco starsi również zostaną zaproszeni w tę baśniową, muzyczną podróż.

Przecież także w dorosłym życiu zdarzają się sytuacje, kiedy czujemy się mali. Każdy z nas od czasu do czasu jest Calineczką i chciałby zamieszkać w łupinie orzecha… Opowie nam o tym w swoich piosenkach gromada niezwykłych postaci, oprócz tytułowej Calineczki również Ropucha, Kret, Mysz i Jaskółka.




Need more Poland Theatre News in your life?
Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...

RATE & REVIEW ON MY SHOWS

Harry Potter and the Cursed Child
71 ratings

Harry Potter and the Cursed Child
Art
23 ratings

Art
Wicked
138 ratings

Wicked
The Lion King
78 ratings

The Lion King

Activate Your MY SHOWS Profile


Videos