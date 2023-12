Last Chance to Vote for the BWW Philippines Awards; Voting Ends 12/31

It's the final week to vote for the 2023 BroadwayWorld Philippines Awards... Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2023 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2022 through September 30, 2023. Winners will be announced in January!

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia!

2023 BroadwayWorld Philippines Standings

Best Choreography Of A Play Or Musical

Gio Gahol - WALANG ARAY - PETA 84%

Franco Ramos - ZSAZSA ZATURNNAH THE MUSICAL... 'YUN LANG! - Ateneo Blue Repertory 6%

JM CAMBLING - TICK, TICK... BOOM! - 9 Works Theatrical 3%

Stephen Viñas - SNOW WHITE AND THE PRINCE - Repertory Philippines 3%

Raflesia Bravo - BABA I LAN - CCP Koryolab 2%

JM Cabling - NEKROPOLIS - Tanghalang Pilipino 1%

Deana Aquino - BREAKUPS & BREAKDOWNS - Upstart Productions 1%



Best Costume Design Of A Play Or Musical

JayLo Conanan - WALANG ARAY - PETA 82%

Raven Ong - SNOW WHITE AND THE PRINCE - Repertory Philippines 5%

Cheese Mendez - TWENTY QUESTIONS - Theatre Titas 3%

MIO INFANTE - TICK, TICK... BOOM! - 9 Works Theatrical 3%

Carlos Siongco - BREAKUPS & BREAKDOWNS - Upstart Productions 3%

Tata Tuviera - NEKROPOLIS - Tanghalang Pilipino 2%

Daniel Gregorio - ANG PAG-UUSIG - Tanghalang Pilipino' 1%



Best Direction Of A Musical

Ian Segarra - WALANG ARAY - PETA 78%

Penelop Ong - DADDY LONG LEGS - Vaudeville Theatre Company 6%

Missy Maramara - ZSAZSA ZATURNNAH THE MUSICAL... 'YUN LANG! - Ateneo Blue Repertory 5%

Topper Fabregas - THE LAST FIVE YEARS - Barefoot Theatre Collaborative 4%

ROBBIE GUEVARA - TICK, TICK... BOOM! - 9 Works Theatrical 3%

Joy Virata - SNOW WHITE AND THE PRINCE - Repertory Philippines 2%

Nick Winston - WE WILL ROCK YOU - GMG Productions 1%

Joel Trinidad, Nicky Triviño - BREAKUPS & BREAKDOWNS - Upstart Productions 1%



Best Direction Of A Play

Dexter Santos - THE RECONCILIATION DINNER - Dulaang UP 26%

Allan Nazareno, Vincent Paul Diez Gaton - STEEL MAGNOLIAS - 2TinCans Philippines Inc. 16%

Cheese Mendez - TWENTY QUESTIONS - Theatre Titas 14%

Pat Valera - UNICA HIJAS - Barefoot Theatre Collaborative 11%

Jenny Jamora - BAWAT BONGGANG BAGAY - The Sandbox Collective 8%

Dennis Marasigan - ANG PAG-UUSIG - Tanghalang Pilipino 8%

BANAUE MICLAT - NAWAWALANG GABI, NINAKAW NA ARAW - UP Theater Arts 6%

Mark Daniel Dalacat - REGINE THE FAIRY GAYMOTHER - The Virgin Labfest 5%

Charles Yee - NEKROPOLIS - Tanghalang Pilipino 4%

Nazer Salcedo - ANG AWIT NG DALAGANG MARMOL - The Virgin Labfest 3%



Best Ensemble

HAMILTON - Michael Cassel Group 65%

RAMA HARI - Alice Reyes Dance Philippines 12%

ANG HULING EL BIMBO - NWR Musicals 6%

ZSAZSA ZATURNNAH THE MUSICAL... 'YUN LANG! - Ateneo Blue Repertory 4%

STEEL MAGNOLIAS - 2TinCans Philippines Inc. 3%

MULA SA BUWAN - Barefoot Theatre Collaborative 2%

#BTCPRIDEPLAYS2023: LARO - Barefoot Theatre Collaborative 2%

TICK, TICK... BOOM! - 9 Works Theatrical 1%

ANG PAG-UUSIG - Tanghalang Pilipino 1%

SNOW WHITE AND THE PRINCE - Repertory Philippines 1%

NEKROPOLIS - Tanghalang Pilipino 1%

BREAKUPS & BREAKDOWNS - Upstart Productions 1%

REGINE THE FAIRY GAYMOTHER - The Virgin Labfest 1%

WE WILL ROCK YOU - GMG Productions 0%

ROOM 209 - The Virgin Labfest 0%

MINSAN SA SAMONTE PARK “ISANG MUSIKAL” - Teatro Caviteño 0%



Best Lighting Design Of A Play Or Musical

David Esguera - WALANG ARAY - PETA 86%

SHAKIRA VILLA SYMES - TICK, TICK... BOOM! - 9 Works Theatrical 5%

John Batalla - SNOW WHITE AND THE PRINCE - Repertory Philippines 4%

D CORTEZANO - NEKROPOLIS - Tanghalang Pilipino 2%

Dennis Marasigan - ANG PAG-UUSIG - Tanghalang Pilipino 2%

Miyo Sta. Maria - BREAKUPS & BREAKDOWNS - Upstart Productions 1%



Best Music Direction & Orchestra Performance

Vince Lim - WALANG ARAY - PETA 90%

Rony Fortich - THE LAST FIVE YEARS - Barefoot Theatre Collaborative 5%

DANIEL BARTOLOME - TICK, TICK... BOOM! - 9 Works Theatrical 4%

Rony Fortich - BREAKUPS & BREAKDOWNS - Upstart Productions 1%



Best Musical

HAMILTON - Michael Cassel Group 67%

CAROUSEL - Repertory Philippines 16%

DADDY LONG LEGS - Vaudeville Theatre Company 5%

THE LAST FIVE YEARS - Barefoot Theatre Collaborative 4%

TICK, TICK... BOOM! - 9 Works Theatrical 3%

SNOW WHITE AND THE PRINCE - Repertory Philippines 3%

WE WILL ROCK YOU - GMG Productions 2%

BREAKUPS & BREAKDOWNS - Upstart Productions 1%



Best New Play Or Musical

WALANG ARAY - PETA 89%

THE RECONCILIATION DINNER - Dulaang UP 5%

BAWAT BONGGANG BAGAY - The Sandbox Collective 2%

NEKROPOLIS - Tanghalang Pilipino 2%

REGINE THE FAIRY GAYMOTHER - The Virgin Labfest 1%

ANG AWIT NG DALAGANG MARMOL - The Virgin Labfest 1%

ROOM 209 - The Virgin Labfest 1%

MINSAN SA SAMONTE PARK “ISANG MUSIKAL” - Teatro Caviteño 1%



Best Performer In A Musical

KD Estrada - WALANG ARAY - PETA 41%

Alexa Ilacad - WALANG ARAY - PETA 26%

Rachelle Ann Go - HAMILTON - Michael Cassel Group 22%

Karylle Tatlonghari - CAROUSEL - Repertory Philippines 7%

Gab Pangilinan - ANG HULING EL BIMBO - NWR Musicals 1%

Kim Molina - ZSAZSA ZATURNNAH THE MUSICAL... 'YUN LANG! - Ateneo Blue Repertory 1%

Gab Pangilinan - THE LAST FIVE YEARS - BArefoot Theatre Collaborative 0%

Karylle Tatlong Hari - RAMA HARI - Alice Reyes Dance Philippines 0%

MARYNOR MADAMESILA - WALANG ARAY - PETA 0%

Shaira Opsimar - WALANG ARAY - PETA 0%

Jillian Itaas - SNOW WHITE AND THE PRINCE - Repertory Philippines 0%

Carla Guevara Laforteza - SNOW WHITE AND THE PRINCE - Repertory Philippines 0%

Khalil Ramos - TICK, TICK... BOOM! - 9 Works Theatrical 0%

Neo Rivera - SNOW WHITE AND THE PRINCE - Onstage Theater, Greenbelt 1, Makati 0%

Jef Flores - TICK, TICK... BOOM! - 9 Works Theatrical 0%

Kiara Dario - SNOW WHITE AND THE PRINCE - Repertory Philippines 0%

Nicky Triviño - BREAKUPS & BREAKDOWNS - Upstart Productions 0%

Nelsito Gomez - BREAKUPS & BREAKDOWNS - Upstart Productions 0%

Reb Atadero - BREAKUPS & BREAKDOWNS - Upstart Productions 0%

Tanya Manalang - BREAKUPS & BREAKDOWNS - Upstart Productions 0%

Nica Tupas - RAMA HARI - Alice Reyes Dance Philippines 0%

Vien King - RAMA HARI - Alice Reyes Dance Philippines 0%



Best Performer In A Play

Gio Gahol - #BTCPRIDEPLAYS2023: LARO - Barefoot Theatre Collaborative 17%

Stella Cañete - THE RECONCILIATION DINNER - Dulaang UP 10%

Charlene Virlouvet - STEEL MAGNOLIAS - 2TinCans Philippines Inc. 7%

JC Santos - RED - Actor's Actors Inc.'s The Necessary Theatre 6%

Adrian Lindayag - REGINE THE FAIRY GAYMOTHER - The Virgin Labfest 6%

Missy Maramara - UNCLE JANE - CAST PH 5%

Diego Aranda - TWENTY QUESTIONS - Theatre Titas 5%

Jon Santos - BAWAT BONGGANG BAGAY - The Sandbox Collective 5%

Isabelle Prado - TWENTY QUESTIONS - Theatre Titas 5%

Yvette Yntig - STEEL MAGNOLIAS - 2TinCans Philippines, Inc. 4%

JANNO CASTILLO - NAWAWALANG GABI, NINAKAW NA ARAW - UP Theater Arts 3%

Phi Palmos - #BTCPRIDEPLAYS2023: LARO - Barefoot Theatre Collaborative 3%

Anton Diva - REGINE THE FAIRY GAYMOTHER - The Virgin Labfest 3%

Liana San Diego - STEEL MAGNOLIAS - 2TinCans Philippines Inc. 3%

LHORVIE NUEVO-TADIOAN - ANG PAG-UUSIG - Tanghalang Pilipino 3%

Riki Benedicto - DOMINADOR GONZALES:NATIONAL ARTIST - The Virgin Labfest 2%

Bart Guingona - RED - Actor's Actors Inc.'s The Necessary Theatre 2%

Kakki Teodoro - EVERY BRILLIANT THING - The Sandbox Collective 2%

MARCO VIAÑA - ANG PAG-UUSIG - Tanghalang Pilipino 2%

Reb Atadero - LUNGS - The Sandbox Collective 2%

Adrienne Vergara - ANG AWIT NG DALAGANG MARMOL - The Virgin Labfest 2%

JOHNNY MAGLINAO - NAWAWALANG GABI, NINAKAW NA ARAW - UP Theater Arts 1%

Jeremy Mayores - #BTCPRIDEPLAYS2023: LARO - Barefoot Theatre Collaborative 1%

Jao Catarus - ROOM 209 - The Virgin Labfest 1%

Ernesto 'Jojo' Cayabyab - #BTCPRIDEPLAYS2023: LARO - Barefoot Theatre Collaborative 1%



Best Play

THE RECONCILIATION DINNER - Dulaang UP 21%

STEEL MAGNOLIAS - 2TinCans Philippines, Inc. 14%

TWENTY QUESTIONS - Theatre Titas 13%

#BTCPRIDEPLAYS2023: LARO - Barefoot Theatre Collaborative 11%

ANG PAG-UUSIG - Tanghalang Pilipino 10%

UNCLE JANE - CAST PH 9%

NAWAWALANG GABI, NINAKAW NA ARAW - UP Theater Arts 8%

UNICA HIJAS - Barefoot Theatre Collaborative 5%

BAWAT BONGGANG BAGAY - The Sandbox Collective 5%

EVERY BRILLIANT THING - The Sandbox Collective 3%



Best Scenic Design Of A Play Or Musical

Julio Garcia - WALANG ARAY - PETA 81%

MIO INFANTE - TICK, TICK... BOOM! - 9 Works Theatrical 5%

Kayla Teodoro - SNOW WHITE AND THE PRINCE - Repertory Philippines 5%

Cheese Mendez - TWENTY QUESTIONS - Theatre Titas 3%

TATA TUVIERA - NEKROPOLIS - Tanghalang Pilipino 3%

Mark Daniel Dalacat - RED - Actor's Actors Inc.'s The Necessary Theatre 2%

OHM DAVID - ANG PAG-UUSIG - Tanghalang Pilipino 2%



Best Sound Design Of A Play Or Musical

Happy Constantino - WALANG ARAY - PETA 87%

BAM TIONGSON - TICK, TICK... BOOM! - 9 Works Theatrical 6%

Jose Buencamino - RED - Actor's Actors Inc.'s The Necessary Theatre 2%

TJ RAMOS - ANG PAG-UUSIG - Tanghalang Pilipino 2%

ARVY DIMACULANGAN - NEKROPOLIS - Tanghalang Pilipino 2%

Sam Findel-Hawkins - BREAKUPS & BREAKDOWNS - Upstart Productions 1%



Best Supporting Performer In A Musical

Johnnie Moran - WALANG ARAY - PETA 21%

GERARD DY - WALANG ARAY - PETA 21%

Bene Manaois - WALANG ARAY - PETA 15%

Carlon Matobato - WALANG ARAY - PETA 10%

Kiki Baento - WALANG ARAY - PETA 5%

Jarred Jaicten - WALANG ARAY - PETA 5%

Neomi Gonzales - WALANG ARAY - PETA 5%

Lorenz Martinez - CAROUSEL - Repertory Philippines 3%

KAYLA RIVERA - TICK, TICK... BOOM! - 9 Works Theatrical 2%

Bullet Dumas - ANG HULING EL BIMBO - NWR Musicals 2%

Sol Eugenio - THE PATH TO AVALON: KING ARTHUR THE MUSICAL - Alba Music Production 2%

REB ATADERO - TICK, TICK... BOOM! - 9 Works Theatrical 1%

Diego Aranda - SNOW WHITE AND THE PRINCE - Repertory Philippines 1%

Jillian Ita-as - MULA SA BUWAN - Barefoot Theatre Collaborative 1%

Paw Castillo - ANG HULING EL BIMBO - NWR Musicals 1%

TANYA MANALANG - TICK, TICK... BOOM! - 9 Works Theatrical 1%

Jamie Wilson - ANG HULING EL BIMBO - NWR Musicals 1%

Carla Guevara Laforteza - IBARRA - Tanghalang Una Obra 1%

Pinky Marquez - SNOW WHITE AND THE PRINCE - Repertory Philippines 1%

Jon Abella - MULA SA BUWAN - Barefoot Theatre Collaborative 1%

VIEN KING - TICK, TICK... BOOM! - 9 Works Theatrical 0%

Cara Barredo - SNOW WHITE AND THE PRINCE - Repertory Philippines 0%

Richard Gau - WE WILL ROCK YOU - GMG Productions 0%

Sebastian Katigbak - SNOW WHITE AND THE PRINCE - Repertory Philippines 0%

Ring Antonio - SNOW WHITE AND THE PRINCE - Repertory Philippines 0%



Best Supporting Performer In A Play

Phi Palmos - THE RECONCILIATION DINNER - Dulaang UP 35%

Topper Fabregas - UNCLE JANE - CAST PH 18%

Justine Narciso - UNCLE JANE - CAST PH 9%

Tex Ordoñez De Leon - REGINE THE FAIRY GAYMOTHER - The Virgin Labfest 6%

TONI GO-YADAO - ANG PAG-UUSIG - Tanghalang Pilipino 6%

JONATHAN TADIOAN - ANG PAG-UUSIG - Tanghalang Pilipino 5%

Kat Castillo - ANG AWIT NG DALAGANG MARMOL - The Virgin Labfest 4%

Gino Ramirez - ROOM 209 - The Virgin Labfest 3%

MARCO VIAÑA - NEKROPOLIS - Tanghalang Pilipino 3%

SARAH MONAY - NEKROPOLIS - Tanghalang Pilipino 3%

LHORVIE NUEVO - NEKROPOLIS - Tanghalang Pilipino 2%

HEART PUYONG - NEKROPOLIS - Tanghalang Pilipino 2%

MARK LORENZ - NEKROPOLIS - Tanghalang Pilipino 2%

ARJHAY BABON - NEKROPOLIS - Tanghalang Pilipino 1%