El Coro Nacional de Niños Will Perform ESTAMPAS CRIOLLAS

The performance is on 30 October.

By: Oct. 16, 2025
El Coro Nacional de Niños Will Perform ESTAMPAS CRIOLLAS Image
Continuando con las celebraciones por sus 30 años de trayectoria y como antesala a las conmemoraciones por el Día de la Canción Criolla, el Coro Nacional de Niños presenta “Estampas Criollas”.

En esta producción, los más de 100 niños y niñas coreutas liderados por la maestra Mónica Canales, interpretarán un variado programa que alternará escenas de danza, jarana, carnaval y pregones, así como un homenaje a las y los embajadores del criollismo peruano.

El primer elenco coral infantil del país se fundó en 1995, cumpliendo la labor de difundir la actividad vocal entre niños y niñas abarcando diversos géneros y estilos.

Su repertorio se caracteriza por diversificar la oferta cultural, implementando programas que van desde el periodo barroco y clásico europeo, cantos rituales en lenguas originarias, programas sinfónico-corales, ópera infantil, hasta cantos populares de todas las regiones del Perú, el pop y el rock. Actualmente se encuentra bajo la dirección de la maestra Mónica Canales.



