Ballet Nacional del Perú Performs CARMEN de Jimmy Gamonet

El Ballet Nacional del Perú presenta su segunda temporada del presente año con “Carmen”. Bajo la dirección artística de la maestra Grace Cobián, el elenco presenta en escena esta vibrante y seductora historia, en la versión de quien fuera por cinco años director de la compañía: el maestro Jimmy Gamonet de los Heros.

La temporada se completa con la interpretación de otras dos obras del catálogo del maestro Gamonet: “Bach en 3 movimientos” y “Reus”.

En marzo de 1967 se crea el elenco peruano de danza escénica en un contexto que apuesta por diversificar la oferta del espectáculo del género. Desde ese entonces, se enmarca en el propósito principal de brindar espectáculos que armonicen lo mejor de las técnicas clásicas y modernas del ballet, sin inmolar las raíces culturales del país. Actualmente, la destacada bailarina Grace Kelly Cobián es la directora artística de la

compañía.

