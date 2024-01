Feature: WOMAN IN LOVE NAAR DE THEATERS!

De Graaf & Cornelissen Entertainment viert dit jaar haar 20-jarig bestaan. Als vrije theaterproducent hebben zij de afgelopen jaren talloze grote en bekende maar ook mooie kleinere producties naar de theaters mogen brengen zoals Liesbeth List, Op Hoop van Zegen, Evita, The Rocky Horrorshow en Titanic de Musical. De voorstellingen van De Graaf & Cornelissen Entertainment zijn in heel Nederland, en met regelmaat ook in Vlaanderen, in grote en kleine theaters te zien. Afgelopen theaterseizoen bracht De Graaf & Cornelissen onder andere Les Misérables en staan op dit moment in de theaters met Mamma Mia!

Wegens groot succes zal de nieuwe musical comedy De Hospita langer te zien zijn. Minder dan een maand na de galapremière van de musical is de tournee, op een paar kaarten na, overal uitverkocht. Daarom kondigt producent MediaLane Theater met trots een verlenging aan. Er zijn extra kaarten in verkoop voor Heerlen, Groningen en Amsterdam. In april spelen Simone Kleinsma, Paul Groot en de cast van De Hospita definitief de laatste voorstelling. Meer informatie over de musical en de kaartverkoop is te vinden op de website: www.hospitademusical.nl

Watch as Gaia Aikman talks about taking on the title character in Disney's AIDA in an all new video.

Jarenlang speelde actrice Tjitske Reidinga (bekend van onder andere Gooise Vrouwen) in films, series en theaterstukken. Zo was ze te zien als moeder met een truckerscafé, als plastisch chirurg die bijverdient in de orgaanhandel en als vele vrouwen die een hoop ballen in de lucht moeten houden. Altijd in de rol van een ander. Tot nu. Want nu staat de actrice als zichzelf in het theater met haar persoonlijke voorstelling Portret. Een ode aan het leven, de fantasie en jezelf kunnen (en mogen) zijn.

