Feature: VRIENDINNEN OP AVONTUUR IN TOP VROUWEN: DE ULTIEME COMEDY VOOR EEN HILARISCHE LADIESNIGHT!

Begin volgend jaar brengt REP Entertainment de gloednieuwe vriendinnencomedy TOP Vrouwen naar de Nederlandse theaters met Tanja Jess, Rian Gerritsen en Sandra Mattie. Een voorstelling vol humor, avontuur en herkenbare ups en downs. De producent van Huisvrouwen Bestaan Niet, Opvliegers en Girls on Fire, neemt het publiek opnieuw mee op een reis vol onthullingen en verrassingen. TOP Vrouwen is vanaf 22 december 2023 te zien door heel Nederland.

TOP Vrouwen is een humoristische en herkenbare vriendinnencomedy, waar ook veel emotie in zit. De voorstelling wordt gespeeld door Tanja Jess, Rian Gerritsen en Sandra Mattie. De regie is in handen van Joep Onderdelinden en de vertaling wordt gedaan door Jeremy Baker. Het script van TOP Vrouwen is geschreven door de bekende Amerikaanse toneel- en filmscript schrijver Peter Quilter onder de oorspronkelijke titel Step By Step. Deze voorstelling zal dit seizoen ook in première gaan in negen andere landen, en zal dus ook door heel Nederland te zien zijn. “Al tijdens de audities hadden we zoveel lol met elkaar dat deze voorstelling echt een feestje moet worden. Ik kijk ernaar uit om met deze twee dames langs de Nederlandse theaters te reizen.” Aldus Tanja Jess.

In TOP Vrouwen volgen we de levens van drie hartsvriendinnen van middelbare leeftijd, Paula, Monica en Sophie. Ter ere van hun overleden vriendin Rebecca besluiten ze in slechts twee dagen de loefzijde van een berg te beklimmen. Tijdens dit avontuur worden niet alleen de fysieke grenzen op de proef gesteld, maar blijken de vriendinnen zelf ook de nodige persoonlijke issues met zich mee te dragen. Verbroken relaties, wilde seksuele avonturen (of het gebrek daaraan), trouwen op je 50e, familieverpakkingen Toblerone en natuurlijk: mannen. Kunnen ze het verleden een plek geven en hun vriendschap behouden? Eén ding is zeker, eerlijkheid duurt het langst. Maar hoe eerlijk kunnen ze eigenlijk zijn?

De toneelstukken van Peter Quilter zijn wereldwijd opgevoerd in gerenommeerde theaters in meer dan 40 landen en vertaald in 30 verschillende talen. Zijn werk heeft zowel op Broadway als in de West End van Londen grote successen behaald, met meerdere nominaties voor prestigieuze theaterprijzen zoals de Olivier Award en de Tony Award. Naast zijn indrukwekkende theatercarrière heeft Peter Quilter ook zijn stempel gedrukt op de filmwereld, met zijn debuutfilm Judy.

TOP Vrouwen gaat in première op maandag 22 januari 2024 in Schouwburg Amstelveen en daarna te zien zijn in verschillende theaters door het hele land. Voor meer informatie en kaartverkoop, bezoek de website www.repentertainment.nl