Feature: TWEE EXTRA CONCERTEN VOOR DISNEY 100 IN CONCERT!

Wegens groot succes zijn er twee extra concerten van Disney 100 in Concert toegevoegd; op woensdag 27 december om 19:30 uur en donderdag 28 december om 12:00 uur in de Ziggo Dome Amsterdam. De kaartverkoop voor de extra shows is geopend. Afgelopen week werd bekend dat Willemijn Verkaik (originele stem van Elsa uit Frozen), Vajèn van den Bosch (originele stem van Vaiana in de gelijknamige film en Mirabel in Encanto), April Darby (Nederlandse stem van Nala in de live actionfilm The Lion King) en Stanley Burleson (onlangs te zien als de Geest in de musical Aladdin & stem van Facilier in De Prinses en de Kikker) de grootste hits gaan zingen uit het omvangrijke Disney repertoire. Er zullen op een later moment nog meer artiesten bekendgemaakt worden. Voor meer informatie en de kaartverkoop: www.disneyinconcert.nl

Disney bestaat vanaf midden oktober 100 jaar en viert dit met een visueel en muzikaal spektakel voor jong en oud. Disney 100 in Concert brengt de meest favoriete en legendarische filmscenes van Disney naar de Ziggo Dome in Amsterdam. Een show waarin de grootste hits uit het omvangrijke Disney repertoire gebracht worden door de beste artiesten, onder begeleiding van een groot live orkest. De filmscenes worden vertoond op een groot scherm en samen met een lichtshow worden de bezoekers meegenomen in de magische wereld van Disney. Hits uit onder andere Disney The Lion King, Frozen, The Little Mermaid, Aladdin, Encanto en nog vele andere populaire titels komen voorbij. Ook de werelden van Pixar, Star Wars en Marvel zijn uiteraard onderdeel van het 100-jarig bestaan van The Walt Disney Company en ontbreken dan ook niet in deze line-up! Het symfonieorkest staat onder leiding van Maurice Luttikhuis.

Sinds de oprichting van Disney in 1923, hebben de verhalen van The Walt Disney Company de achtergrond gevormd van betoverende en bekroonde melodieën en liedjes. De soundtracks van Disney verhalen raken harten en ontroeren mensen van alle generaties. Sinds 2016 betovert de succesvolle musicalserie Disney in Concert fans wereldwijd met deze legendarische soundtracks. Als onderdeel van de Disney 100 vieringen in zijn 100ste verjaardagsjaar, wijdt deze aankomende speciale editie van de prachtige concertreeks zich aan een reis die 100 jaar avontuur, 100 jaar emoties en 100 jaar Disney muzikale magie viert.