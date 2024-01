Feature: THEATER DE STOEP UIT SPIJKENISSE EN THEATER DE SPEELDOOS UIT BAARN DOOR UITGEROEPEN TOT THEATER VAN HET JAAR 2023

Producent Cameron Mackintosh is verheugd te melden dat Milan van Waardenburg, vanaf maandag 11 maart 2024, de hoofdrol van Jean Valjean gaat spelen in Les Misérables in het Londense Sondheim Theatre. Milan maakt zijn West End debuut nadat hij onlangs nog in Nederland en België in Les Misérables te zien was. Voor zijn vertolking van de hoofdrol van Jean Valjean ontving hij lovende kritieken en een Musical Award nominatie voor Beste Hoofdrolspeler in een Grote Musical. Milan was eerder oa te zien als Prins Hans in Disney's Frozen in Duitsland, Dimitri in Anastasia zowel in Duitsland als in Nederland, luitenant Frederic Charles en Quasimodo in Disney's The Hunchback of Notre Dame en Herbert in Tanz der Vampire, beide op tournee door Duitsland. Naast Milan zijn ook de Nederlanders Djavan van de Fliert en Anouk van Laake in de Londense versie van Les Misérables te zien.