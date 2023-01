Feature: STANLEY BURLESON SPEELT DE HOOFDROL IN DE WOLF EN DE 7 GEITENWOLLEN SOKJES!

TEC Entertainment presenteert vanaf 1 maart 2023 de nieuwe Nederlandse humoristisch familievoorstelling De Wolf en de 7 Geitenwollen Sokjes, naar een idee van Stanley Burleson en Joris van Veldhoven. Samen met Marcel Visscher, Julia Berendse en Ger Otte, die samen verantwoordelijk zijn voor de muziek en liedteksten, vertellen zij met prachtige, handgemaakte poppen het verhaal van De Wolf en de 7 Geitenwollen Sokjes, voor iedereen van 8 tot 88 jaar. De voorstelling is van 1 maart tot en met 9 juni 2023 te zien in theaters door heel Nederland.

De Wolf en de 7 Geitenwollen Sokjes vertelt het verhaal van een gelukkig, typisch Jordanees geitengezin, bestaande uit Vader, Moeder en zeven kinderen: de geitenwollen sokjes. Vader is opgegroeid in een weeshuis en leidt aan lykantropie, de weerwolfziekte die door een vader wordt doorgegeven aan het zevende kind, als dat kind van het mannelijk geslacht is. Hij heeft dit geheim nooit met iemand gedeeld, zelfs niet met zijn vrouw. Als het volle maan is verandert Vader in een weerwolf. Hij is bang dat hij zijn eigen gezin iets aan zal doen en daarom verdwijnt hij als het volle maan wordt. Moeder laat de kinderen de afwezigheid van hun vader vergeten door ze het sprookje van De Wolf en de Zeven Geitjes te vertellen, niet wetende dat er een echte wolf op de loer ligt...

Stanley Burleson won zijn zesde Musical Award voor zijn rol als de Geest in de musical Aladdin. Hij speelde eerder in talloze producties van Cats en Evita tot Sister Act en From Sammy With Love. Daarnaast is Stanley zeer succesvol als choreograaf en regisseur.

Joris van Veldhoven verzorgde de decor- en kostuumontwerpen voor producties als Charlie en de Chocolade Fabriek, Trompettist in Auschwitz, The Sound of Music, The Full Monty, Evita en vele andere producties.

Theaterproducent TEC Entertainment creëert vernieuwende theaterproducties, waaronder de met een Musical Award bekroonde The Addams Family met Pia Douwes, Johnny Kraaijkamp en Tony Neef, de Queen musical We Will Rock You, met in de hoofdrollen Stanley Burleson en de Amerikaanse popster Anastacia, en Jesus Christ Superstar met in de titelrol Ted Neeley. Daarnaast produceert TEC Entertainment klassieke concerten van Carl Orff's Carmina Burana, The Harry Potter Symphony en The Star Wars Suite.

Kaarten voor De Wolf en de 7 Geitenwollen Sokjes zijn te koop via www.tec-entertainment.com