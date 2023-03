Feature: SIMONE KLEINSMA VIERT JUBILEUMJAAR ALS HOSPITA IN NIEUWE MUSICAL COMEDY!

Simone Kleinsma en Paul Groot gaan de hoofdrollen spelen in de nieuwe Nederlandse musical De Hospita. MediaLane Theater ontwikkelt deze musical comedy speciaal voor Kleinsma's jubileumjaar. Zij speelt de flamboyante Madeleine Coutard: vroegere revuevedette en vlijmscherpe comédienne die wordt geconfronteerd met de verwarrende wereld van nu wanneer drie studenten bij haar intrekken. Paul Groot kruipt in de huid van Kimono, de extravagante oud-kostuumontwerper, huisgenoot én beste vriend van Madeleine.

De ontwikkeling van De Hospita is op een haar na gereed. Het script is geschreven door Dick van den Heuvel (Was Getekend, Annie M.G. Schmidt en Ramses). Het verhaal van de musical ontwikkelde Van den Heuvel samen met Joop Van Den Ende en Maurice Wijnen. De muziek uit de musical bestaat uit melodieën uit het Franse songbook met liedteksten van André Breedland (Ciske de Rat en Diana & Zonen). Joep Onderdelinden (Opvliegers en Blind Date) neemt de regie op zich.

De Hospita is vanaf november te zien in de Nederlandse theaters. Meer informatie over de musical en de kaartverkoop is te vinden op de website: www.hospitademusical.nl

Het jubileumjaar van Simone Kleinsma

In 2023 wordt het jubileumjaar van Simone Kleinsma, die dit jaar haar 65e verjaardag viert, gekenmerkt door twee producties. Naast de speciaal voor haar geschreven musical comedy De Hospita, is ze ook vanaf april te zien in de bekroonde Sondheim musical Sweeney Todd: The demon barber of Fleet Street. Hierin kruipt ze nog eenmaal in de huid van Mrs Lovett, een rol die ze dertig jaar geleden reeds speelde.

Simone Kleinsma: "Dit jaar mag ik extra in mijn handen knijpen met de mooie rollen die ik mag gaan spelen. Ik mag nieuwe en ook oude uitdagingen aangaan en ik kan niet wachten! Zowel Mrs Lovett in Sweeney Todd als Madeleine in De Hospita zijn fantastische rollen van sterke en vastberaden vrouwen. Het ontwikkelen van een origineel personage is altijd spannend maar ook een absolute eer om te mogen doen. En dat alles met een vertrouwd creatief team, vriend Joop Van Den Ende, en geweldige castleden. Heerlijk!"

Paul Groot

Als acteur en cabaretier is Paul Groot bekend van o.a. Kopspijkers en Koefnoen. Eerder speelde hij hoofdrollen in musicals als Spamalot, de musical, Shrek de Musical en Sonneveld.

Paul Groot: "In eerdere producties speelde ik vaak bekende namen zoals Wim Sonneveld of Robert Long en nu mag ik een gloednieuw en uniek personage creëren. Dat is al geweldig, maar dat ik dit naast Simone Kleinsma mag doen maakt het helemaal compleet! Kimono is een extravagante, cynische en komische kostuumontwerper die op latere leeftijd nog steeds op zoek is naar zijn plek in de wereld. Vast herkenbaar voor velen. Het wordt absoluut een voorstelling met een grote lach én een traan."

De Hospita

De gloednieuwe musical comedy De Hospita vertelt het verhaal van een revuester en comédienne van toen. Zij moet haar weg vinden in de verwarrende wereld van vandaag wanneer drie jonge studenten uit geldnood bij haar intrekken. Deze brengen veel lawaai en vooral discussie met zich waardoor het leven van Madeleine én dat van haar inwonende voormalige kostuumontwerper op zijn kop worden gezet. Wanneer vervolgens haar zorgvuldig weggestopte verleden zich onverwacht aankondigt is de verwarring compleet. De Hospita neemt je mee naar het hedendaagse Amsterdam én naar het bruisende Parijs van de vorige eeuw. Ervaar de revue van toen - in een oogstrelend eigentijds jasje - opnieuw in de Nederlandse theaters in een verhaal met vlijmscherpe humor en onverwachte emotie.

Foto credits: Govert de Roos