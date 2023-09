Feature: RENE MIOCH PRESENTEERT THEATERSHOW MET FILMMUZIEK INCLUSIEF GROOT ORKEST!

Liefhebbers van film, muziek en mooie verhalen zitten het komende theaterseizoen goed. Vanaf september trekt het orkest van The CineMusic Experience samen met René Mioch door het land. The CineMusic Experience is een concertshow, waarbij het CineMusic-orkest filmmuziek speelt uit meer dan 20 wereldberoemde films. Terwijl het orkest speelt, geniet het publiek bovendien van de mooiste filmfragmenten die synchroon lopen met de muziek op het grote witte doek. Dit, aangevuld met speciale licht- en geluidseffecten, zorgt ervoor dat je de muziek en de film beleeft, zoals je dat niet eerder hebt gedaan. De show wordt gepresenteerd door filmjournalist René Mioch. Hij neemt het publiek mee met bijzondere behind-the-scenes-verhalen over de films, componisten en regisseurs. En dat alles in de intieme setting van het theater. Uniek in Nederland!

De initiatiefnemers

The Cinemusic Experience is een initiatief van ondernemer John van der Sluijs. In 2019 ontstond bij hem het idee om een orkest op te richten dat filmmuziek speelt in harmonie met de originele filmfragmenten. Samen met pianist Ruud Luttikhuizen formeerde hij het orkest, het repertoire en de organisatie. Met succes. Na een uitverkochte tournee door Noord-Holland in 2022, is The CineMusic Experience in het theaterseizoen 2023/2024 te zien in 17 steden door heel Nederland.

Groot orkest, meer dan 20 films

Het professionele orkest, bestaande uit strijkers, blazers en een ritmesectie, staat onder leiding van dirigent Henk Ummels. Tijdens het avondvullende programma speelt het orkest filmmuziek uit onder andere: Dances with Wolves, James Bond, Harry Potter, Pirates of the Caribbean, The Imitation Game en Jungle Book. “Door de live-muziek komt de film veel sterker binnen; je wordt als het ware de film ingezogen. Gewoon schitterend!” zijn veel gehoorde reacties van bezoekers.

Continue vernieuwend

“The CineMusic Experience doet er alles aan om elke theaterseizoen te verrassen. Dat doen we bijvoorbeeld door ook filmmuziek uit de meest recente blockbusters aan het repertoire toe te voegen. Zo spelen we dit seizoen een prachtig arrangement uit Avatar, The Way of Water”, aldus oprichter John van der Sluijs.

Kijk voor meer informatie op Click Here.

Photo: Courtesy Royal Promotions Netherlands