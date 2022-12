Feature: PRODUCENTEN OVERHANDIGEN 75.000STE TICKET LES MISERABLES AAN BRABANTSE CASTLEDEN at Chassé Theater!

Vanmiddag hebben theaterproducenten Ruud de Graaf en Hans Cornelissen in het Chassé Theater in Breda het 75.000ste ticket van Les Misérables aan een aantal Brabantse castleden overhandigd. 'Het is ongelooflijk dat we in de afgelopen twee maanden weer twintigduizend kaarten voor deze prachtige voorstellingen hebben verkocht,' laat creatief producent Hans Cornelissen weten. 'In oktober waren we al heel gelukkig met het aantal van 55.000, maar inmiddels is het aantal verkochte kaarten gestegen naar 75.000'.

De Brabantse castleden kregen het 75.000ste kaartje overhandigd in het Chassé Theater Breda waar Les Misérables vanaf juni 2023 een periode te zien zal zijn. Acteurs als Vajèn van den Bosch (Eponine), Yannick Plugers (Thénardier), Sem Gerritsma (Cosette) en Yoran de Bont (Grantaire) komen van oorsprong uit Brabant en waren daarom deze middag speciaal naar het Brabantse theater gekomen om het feest compleet te maken.

Over drie maanden, op 5 maart 2023, vindt de première van Les Misérables plaats in Koninklijk Theater Carré Amsterdam. De iconische musical zal exclusief te zien zijn in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Maastricht, Groningen, Breda, Apeldoorn, Almere en Eindhoven. Op 1 oktober zal in Nederland de voorlopig laatste voorstelling te zien zijn, Les Misérables speelt vanaf half oktober in Antwerpen en Gent.

Voor meer informatie en kaartverkoop: www.lesmiserables.nl