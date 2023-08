Feature: 'PIETJE BELL EN DE BENDE VAN DE ZWARTE HAND' START MET REPETEREN!  

In deze feel-good familiemusical draait het om Pietje Bell, die met haar vrolijke avonturen de hele stad op stelten zet. Haar gedrag is echter een doorn in het oog van meester Geelman en tante Cato. Als een rijke zakenman besluit om de wijk waar Sproet woont te slopen voor de bouw van een groot hotel, komt Pietje in opstand. Samen met Peentje, Engel en Blikkie richt ze de Bende van de Zwarte Hand op en organiseren ze een circusvoorstelling om geld in te zamelen. Maar als ze een bijzondere ontdekking doen, zet de zakenman alles op alles om hen de mond te snoeren. Lukt het Pietje en de Bende van de Zwarte Hand om hun vriend Sproet te helpen?"

Wegens groot succes zijn er twee extra concerten van Disney 100 in Concert toegevoegd; op woensdag 27 december om 19:30 uur en donderdag 28 december om 12:00 uur in de Ziggo Dome Amsterdam. De kaartverkoop voor de extra shows is geopend. Afgelopen week werd bekend dat Willemijn Verkaik (originele stem van Elsa uit Frozen), Vajèn van den Bosch (originele stem van Vaiana in de gelijknamige film en Mirabel in Encanto), April Darby (Nederlandse stem van Nala in de live actionfilm The Lion King) en Stanley Burleson (onlangs te zien als de Geest in de musical Aladdin & stem van Facilier in De Prinses en de Kikker) de grootste hits gaan zingen uit het omvangrijke Disney repertoire. Er zullen op een later moment nog meer artiesten bekendgemaakt worden. Voor meer informatie en de kaartverkoop: www.disneyinconcert.nl

