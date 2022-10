Feature: PIA DOUWES & STANLEY BURLESON HERENIGD OP ZEE!

Musicalsterren Pia Douwes en Stanley Burleson zijn in juni 2023 weer samen op het toneel te zien tijdens de Musical Cruise 2023. De spectaculaire Musical Cruise 2023 vaart van 10 tot en met 17 juni 2023 van Barcelona naar Civitavecchia (Rome). Tijdens de cruise, georganiseerd door 'musicalprofessor' Maxim Bezembinder in opdracht van cruiseorganisatie Zeetours, zullen beide sterren verschillende optredens verzorgen. Naast Pia en Stanley wordt binnenkort nog een derde musicalster aangekondigd.

Pia Douwes en Stanley Burleson auditeerden 35 jaar geleden tegelijkertijd voor de eerste Nederlandse productie van Cats. Daarna waren de twee musicalsterren samen te zien in musicals als Les Misérables, Chicago, Elisabeth, Fosse, 3 Musketiers, Passion, en de Nederlandse tournee van Cats. Hoewel beide sterren in 2017 samenwerkten in de musical The Addams Family (Pia als hoofdrolspeelster en Stanley als choreograaf), is het voor het eerst in meer dan vijftien jaar dat Pia en Stanley weer samen op het toneel te zien zijn.

Pia Douwes ontving dit jaar de Musical Oeuvre Award voor haar indrukwekkende carrière en is op dit moment te zien in de musical The Prom. Pia speelde op Broadway, de Londense West End, Wenen, Berlijn en Moskou, maar was ook te zien in bijna alle Nederlandse theaters. Hoogtepunten uit haar carrière zijn onder andere het creëren van de titelrol in de musical Elisabeth, een rol die zij speelde in Oostenrijk, Nederland en Duitsland, de rol van Velma Kelly in de musical Chicago in Nederland, de West End en Broadway en de rol van Norma Desmond in Sunset Boulevard in Nederland en Duitsland.

Stanley Burleson viert dit seizoen zijn 35-jarig artiestenjubileum en won eerder dit jaar zijn vijfde Musical Award voor zijn rol als de Geest in de Disney's Aladdin en is dit theaterseizoen ook te zien in De Wolf en de 7 Geitenwollen Sokjes. Stanley begon zijn carrière ooit in de musical Cats en was onder andere te zien in de musicals Evita, Miss Saigon, Elisabeth, From Sammy with Love en We Will Rock You.

Beide 'award winning' musicalsterren worden tijdens de Musical Cruise 2023 ondersteund door een gerenommeerd ensemble, bestaande uit Liss Walravens (Tina - The Tina Turner Musical, Diana en Zonen, The Addams Family), Julia Berendse (Titanic, The Addams Family, Liesbeth List), David van den Tempel (De Schippers van de Kameleon, Titanic, Soldaat van Oranje) en Marcel Visscher (CARO, Titanic, Beauty and the Beast).

De Musical Cruise vindt plaats aan boord van de Celebrity Edge van de Amerikaanse luxe rederij Celebrity, dat in 2018 gedoopt werd door Nobelprijs winnares Malala Yousafzai. Het schip heeft een zeer moderne uitstraling en diverse nieuwe faciliteiten. Celebrity staat bekend om haar excellente service en maaltijden van hoog culinair niveau. De route van de Musical Cruise 2023 is vanuit Barcelona naar Valencia, Ibiza, Portofino, Ajaccio, La Spezia en eindigt in Civitavecchia. Tijdens de Musical Cruise 2023 worden, naast verschillende concerten ook een Musical Sing-a-Long, Musical Cruise Quiz en een Meet & Greet georganiseerd.

De all-inclusive Musical Cruise 2023, inclusief vluchten, transfers, dranken- en internetpakket en fooien, is uitsluitend te boeken via reisorganisatie Zeetours. Meer informatie en reserveren via https://cloud.broadwayworld.com/rec/ticketclick.cfm?fromlink=2206463®id=147&articlelink=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3AHHiom?utm_source=BWW2022&utm_medium=referral&utm_campaign=article&utm_content=bottombuybutton1