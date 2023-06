Feature: PIA DOUWES KEERT TERUG MET SUCCESVOORSTELLING 'MASTERCLASS'!

Na unaniem lovende recensies en een nominatie voor de Nederlandse Toneelprijs komt deze innemende toneelvoorstelling terug. Na een periode van tien jaar keert Pia Douwes terug naar het podium om wederom gestalte te geven aan de legendarische operazangeres Maria Callas. Het bekroonde toneelstuk van de Amerikaanse succesauteur Terrence McNally, dat op Broadway al voor veel opschudding zorgde, brengt op indrukwekkende wijze het boeiende levensverhaal van deze beroemde zangeres tot leven. Masterclass is vanaf mei 2024 te zien.

Na haar rol in The Prom waar ze recentelijk een nominatie voor beste vrouwelijke hoofdrol mocht ontvangen, verheugt ze zich op deze krachtige iconische rol in de prachtige toneelvoorstelling Masterclass. “Ik vind het echt ontzettend bijzonder dat ik na meer dan 10 jaar opnieuw als Maria Callas terug het theater in ga. Het is een parel van een voorstelling en een eer om weer in de huid van Callas te mogen kruipen. Vooral als je weer wat meer levenservaring kunt toevoegen, haha. Ik heb al ontzettend veel zin in alle voorbereidingen en kan niet wachten om volgend jaar door het land te gaan!”

Over Masterclass

Maria Callas gaf in de herfst van haar carrière masterclasses aan de Juilliard School in New York. Haar stem had aan kracht ingeboet, maar de belangstelling voor de grootste operazangeres van deze eeuw was nog steeds ongekend. Masterclass is een toneelstuk van succesauteur Terrence McNally, waarin Maria Callas drie van haar operastudenten genadeloos confronteert met hun muzikale tekortkomingen. Haar opvattingen over tekst en interpretatie, de noodzaak om persoonlijk te zijn, Callas pepert het haar pupillen in met humor en een boosaardig gevoel voor superioriteit. Pia Douwes kruipt wederom in de huid van Maria Callas, die incidenteel wordt ondersteund door muziek van Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini en Vincenzo Bellini.

Dit toneelstuk won meerdere prijzen, waaronder een Tony en Drama Desk Award, kreeg in Nederland unaniem lovende recensies, een nominatie voor de Nederlandse Toneel Publieksprijs en werd geselecteerd voor het Theaterfestival. Masterclass heeft wereldwijd indrukwekkende hoofdrolspelers op haar naam staan. Zo speelde Zoe Caldwell, Audra McDonald en Patty Lupone de voorstelling op Broadway, waarbij laatstgenoemde ook op West End de rol voor haar rekening nam. Roman Polanski nam in Parijs de regie voor zijn rekening en in Australië werd Maria Callas tot leven gebracht door Maria Mercedes.

‘Pia Douwes is van meet af aan overtuigend in haar interpretatie van Callas. Een lastige rol die een veelvoud aan expressie en schakeringen vraagt.’ Hein Janssen, Volkskrant

‘...wat ik bovenal bewonderde was Pia’s monologue intérieur met op de achtergrond een aria uit La Sonnambula.’ Steven Surdèl, Opera Magazine

‘Een weergaloos meeslepende creatie van een vrouw die groot is in de internationale musicalsector.’ Jacques J. d’Ancona, Dagblad van het Noorden