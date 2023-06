Feature: ORANGE THEATRE COMPANY (OTC) PRESENTEERT: SWEET SIXTEEN!

Na het grote succes van The Rozettes in 2014 en 2015, De Grande Finale in 2016 en The Rozettes 4 Ever in 2019, keert Frank Sanders in juni terug in het theater met The Rozettes Somewhere over the Rainbow. Met een script van Allard Blom en in regie van Bas Groenenberg is de The Rozettes Somewhere over the Rainbow slechts negen keer te zien in het Betty Asfalt Complex in Amsterdam.