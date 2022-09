Feature: OEKRAÏENS ORKEST EN KOOR GEVEN NEDERLANDSE CONCERTEN!

TEC Entertainment presenteert in december 2022 de uitgestelde Nederlandse concertserie van het International Symphony Orchestra Lviv en National Choir of Ukraine DUMKA, onder leiding van dirigent Raymond Janssen. De eerdere concerten in december vorig jaar en juni dit jaar moesten worden afgezegd vanwege de lockdown en vervolgens het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne. Het ministerie van Cultuur van de Oekraïne heeft speciale toestemming gegeven voor deze concertserie.

De afgelopen maanden zijn verschrikkelijk geweest voor de uit Oekraine afkomstige musici. Dirigent Raymond Janssen is de hele tijd in contact geweest met de beide directies. "De prachtige concertzaal waar het orkest speelt is maandenlang in gebruik als een gaarkeuken en de leden van het koor en orkest zijn betrokken geweest bij de verdediging van hun vaderland. Het vooruitzicht om weer muziek te kunnen maken, is wat de musici op de been heeft gehouden. Allemaal kijken ze er ontzettend naar uit om naar Nederland te komen en hun land cultureel te vertegenwoordigen en te kunnen doen waar ze het beste in zijn: prachtige muziek maken. Wij zijn dan ook heel blij dat we hen dit najaar in Nederland mogen verwelkomen na zo'n ongelofelijk moeilijke tijd."

De ruim 140 leden van het International Symphony Orchestra Lviv en National Choir of Ukraine DUMKA zijn jonge, begaafde en gepassioneerde musici, die internationaal bekend staat om hun ongeëvenaarde, prachtige zuivere klanken. Ook in Nederland hebben deze gezelschapen bij eerdere concerten een grote reputatie opgebouwd. Staande ovaties bij de uitvoeringen van Carmina Burana in de afgelopen jaren, bevestigen dit. Het gezelschap wordt aangevuld met internationaal befaamde solisten Mariana Bulicanu (sopraan), Valentin Roceveanu (tenor) en Lordache Basilic (bariton).

Tijdens de concertserie zal men drie verschillende programma's spelen; Carmina Burana, het wereldberoemde meesterwerk van de Duitse componist Carl Orff; The Star Wars Suite, van de wereldberoemde filmcomponist John Williams en The Harry Potter Symphony, met de prachtige muziek uit de Harry Potter films. De concerten zijn van 2 tot en met 22 december 2022 te zien in Amsterdam, Eindhoven, Breda, Rotterdam, Heerlen, Haarlem, Groningen, Arnhem en Den Haag.

Tickets:

Kaarten voor de concerten zijn te koop via www.tec-entertainment.com