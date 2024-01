Feature: NINA HIDDEMA VERTREKT ALS DIRECTEUR VAN NEDERLANDSE REISOPERA!

Nina Hiddema verlaat de organisatie per 1 april 2024. Uitvoerend producent Rudy van Wijk zal de bestuurlijke taken waarnemen totdat de opvolgingsprocedure later dit jaar is afgerond. De raad van toezicht is deze opvolgingsprocedure inmiddels gestart.

Jarenlang speelde actrice Tjitske Reidinga (bekend van onder andere Gooise Vrouwen) in films, series en theaterstukken. Zo was ze te zien als moeder met een truckerscafé, als plastisch chirurg die bijverdient in de orgaanhandel en als vele vrouwen die een hoop ballen in de lucht moeten houden. Altijd in de rol van een ander. Tot nu. Want nu staat de actrice als zichzelf in het theater met haar persoonlijke voorstelling Portret. Een ode aan het leven, de fantasie en jezelf kunnen (en mogen) zijn.

Winners have been announced for the 2023 BroadwayWorld Netherlands Awards! See who was selected audience favorite in Netherlands! Winners incldude Theater de Omval and more.

