Feature: NEERLANDS HOOP-WINNARES KIRSTEN VAN TEIJN TE ZIEN IN NIEUWE EIGENTIJDSE MUSICAL VER VAN JE BED SHOW!

Kirsten van Teijn won vanavond tijdens de VSCD Cabaretprijzen 2022 op cabaretpodium Diligentia in Den Haag de prijs Neerlands Hoop. Haar opvallende programma (S)EXPERIMENT werd door de jury omschreven als "opzwepend, urgent en modern". Naast deze fantastische winst mag Kirsten tevens bekend maken dat ze samen met collega-cabaretier Martijn Kardol te zien zal zijn in de nieuwe musical Ver van je bed show van Oatmilk Studio welke vanaf maart 2024 te zien zal zijn.

Kirsten van Teijn en collega-cabaretier Martijn Kardol spelen de hoofdrollen in deze gloednieuwe musical, die zich richt op alles waarmee de millennial te kampen krijgt. "Deze generatie is de eerste in de afgelopen eeuw die het niet vanzelfsprekend beter heeft dan haar ouders. Terwijl de wereld steeds groter en ongrijpbaarder wordt, worstelen millennials met vragen over identiteit, het wegvallen van sociale zekerheden en de toekomst van de planeet." aldus Maarten Hopman. De vaste redacteur voor satirisch nieuwsplatform De Speld en schrijver voor de televisieprogramma's Dit Was Het Nieuws & Humberto en Renze Op Zaterdag zal het script voor deze musical gaan schrijven. Daarnaast is ook Annie M.G. Schmidt-promovenda Sanne Thierens artistiek betrokken bij deze nieuwe Nederlandse productie.

Producent Niels van Doormalen borduurt met De ver van je bed show voort op de musicaltraditie van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink. "Ik hoop dat we het publiek steeds weer kunnen verrassen met bijzondere musicals. Na Before After kiezen we er daarom nu voor om musical en cabaret samen te brengen. Annie M.G. Schmidt deed dit al in de jaren '70. Wij doen dat nu opnieuw, maar dan op eigentijdse wijze."

Kirsten en Martijn

Kirsten van Teijn debuteerde met de voorstelling Heilloos, die met een sterrenregen ontvangen werd door de pers. Voor haar tweede programma ontving ze De Stijgend Applaus Stipendium. Haar lied 'Meisjes' werd genomineerd voor de Annie M.G. Schmidtprijs. Op dit moment staat ze in de Nederlandse theaters met (S)EXPERIMENT, een voorstelling over moderne liefde en seksuele taboes.

Martijn Kardol debuteerde met zijn programma Bang, dat overladen werd met lovende reacties en werd genomineerd voor Neerlands Hoop 2018. In de zomer van 2018 was Martijn een van de gezichten van de Comedy Central Roasts en had hij een wekelijkse rubriek bij RTL Late Night. Momenteel reist Martijn door het land met zijn derde avondvullende voorstelling De Situatie. Daarnaast is hij wekelijks te horen als columnist op Radio Veronica en schrijft hij mee aan het radioprogramma Spijkers met Koppen op NPO Radio 2.

De ver van je bed show gaat in première bij Theater aan de Parade in 's-Hertogenbosch en is vanaf 2024 te zien in 50 theaters door heel Nederland.

Voor meer informatie over de pre-sale kun je je inschrijven via: www.oatmilk.nl/inschrijven