Feature: MUSICAL PRETTY WOMAN VANAF SEPTEMBER TE ZIEN IN HET BEATRIX THEATER UTRECHT!

Stage Entertainment Nederland brengt de musical Pretty Woman, gebaseerd op de gelijknamige film uit 1990, vanaf 21 september '23 in het Beatrix Theater Utrecht. Pretty Woman is een van de meest geliefde romcoms aller tijden en vertelt het liefdesverhaal van Vivian Ward en zakenman Edward Lewis dat ontstaat nadat hij haar inhuurt als escort. De film betekende de doorbraak van Julia Roberts, die de hoofdrol van Vivian vertolkte naast Richard Gere in de rol van Edward. De musicalversie, met originele muziek van Bryan Adams en Jim Vallance, speelde al op Broadway, West End en wordt de opvolger van The Bodyguard, die momenteel te zien is in het Beatrix Theater Utrecht. De cast wordt op een later moment bekendgemaakt. De kaartverkoop is vandaag gestart.

Verhaal

De succesvolle, keiharde zakenman Edward neemt escortdame Vivian mee naar zijn hotel. Het lijkt een simpele deal voor één avond. Hij is zo van haar gecharmeerd, dat hij haar meeneemt naar een aantal zakelijke events. De eerlijke Vivian en meedogenloze Edward - ze leren elkaar én zichzelf in die paar dagen goed kennen. Ze worden verliefd, maar een relatie tussen de twee ogenschijnlijke tegenpolen lijkt door hun verschillende levens onmogelijk...

Internationaal succes

De musical ging in 2018 in première in Chicago waarna een run van 448 voorstellingen op Broadway volgde. Pretty Woman brak - al vóór de première - vier keer het box office-record in Broadway's Nederlander Theatre en won drie keer de Audience Choice Award. Momenteel is de voorstelling te zien in verschillende landen in Europa, waaronder in Spanje, Italië en op West End.

De muziek van Pretty Woman de musical is van Grammy Award winnaar Bryan Adams (Summer of '96, Heaven, Run to You) en zijn songwriter partner Jim Vallance. Het script is geschreven door de regisseur en de scenarioschrijver van de originele film, Garry Marshall en J. F. Lawton. De Nederlandse regie is in handen van Carline Brouwer, die ook verantwoordelijk was voor de regie van Pretty Woman in Italië en Spanje.

Meer informatie en kaartverkoop: www.prettywoman.nl