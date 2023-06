Feature: MUSICAL HET WAS ZONDAG IN HET ZUIDEN TWEE WEKEN VERLENGD!

Bij de start van de repetities van Het was Zondag in het Zuiden hebben de producenten bekendgemaakt dat de spektakelmusical twee extra weken te zien zal zijn. Er zijn inmiddels 25.000 kaarten verkocht. De speelperiode wordt verlengd tot en met 2 september 2023. Daarnaast is de volledige cast bekendgemaakt. Anne-Mieke Ruyten, Tom Doesborg, Wim Van Den Driessche, Raymond Curvers, Martijn van der Veen en Tim Stuart zijn toegevoegd aan de hoofdcast.

25.000 kaarten verkocht, twee extra weken te zien

Producent Leon Thommassen: ‘De belangstelling voor Het was Zondag in het Zuiden is vanaf de dag van de bekendmaking zeer groot geweest. We zijn heel trots dat we bij de start van de repetities bekend mogen maken dat de musical twee weken langer te zien zal zijn. Over zes weken vindt de première plaats en er zijn al ruim 25.000 kaarten verkocht. We verlengen de speelperiode tot en met 2 september 2023 zodat we ook aan het einde van de zomervakantie mensen de kans kunnen bieden om te komen.’

Nieuwe namen in hoofdcast

Producent Servé Hermans: ‘Na maanden van voorbereiding zijn vandaag de repetities gestart. Zes acteurs zijn toegevoegd aan de hoofdcast. Anne-Mieke Ruyten, Raymond Curvers, Martijn van der Veen en Tim Stuart hebben ook meegedaan aan Dagboek van een Herdershond . De samenwerking was zo fijn dat het vast stond dat er een vervolg moest komen. Anne-Mieke Ruyten (bekend van Sam Sam en Kinderen geen bezwaar ) speelt de moeder van Renée van Wegberg en Suzan Seegers. Na haar rol als mevrouw Bongaerts, stond voor mij al snel vast dat ze mee zou doen in deze nieuwe musical. De Vlaamse musicalster Wim Van Den Driessche is nieuw in Limburg. Zijn warme stem en indrukwekkende én ontroerende présence zijn een ongelofelijke toevoeging aan het mooie pallet aan acteurs dat we al hebben.’

Een opvallende nieuwe naam in de cast is die van Tom Doesborg. De journalist van L1 is de inspiratiebron voor het verhaal van Het was Zondag in het Zuiden. Het hoofdpersonage van de voorstelling, gespeeld door Renée van Wegberg, is gebaseerd op de verhalen van Doesborg. In 1993 deed hij als jonge verslaggever van Omroep Limburg verslag van het hoogwater in het hart van de ramp. ‘Tom is geen professionele acteur, maar hij is al jaren een vaste speler in de Venlose Revue. Hij was te gast bij een scriptlezing en heeft meegelezen. Dat deed hij zo goed dat ik hem heb gevraagd om mee te doen. Gelukkig vond Tom dat ook een goed idee’, aldus Servé Hermans.

Het was Zondag in het Zuiden , de spektakelmusical over het hoogwater in Limburg is van 19 juli tot en met 2 september 2023 te zien in het Openluchttheater De Doolhof in Tegelen.

Hoofdcast

Buddy Vedder, Renée van Wegberg, Hein van der Heijden, Suzan Seegers, Victor Lammertijn, Anne-Mieke Ruyten, Wim Van Den Driessche, Magtel de Laat, Raymond Kurvers, Martijn van der Veen, Tom Doesburg, Tim Stuart.

Ensemble

Vérie Thijssen, Jip Verdellen, Marieke Goemans, Sepp Hendrix, Tim Stoter en Floor Simons.