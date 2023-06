Feature: MUSICAL AUTUMN NIGHTS KOMEND THEATERSEIZOEN TERUG ALS TOURNEE IN DE NEDERLANDSE THEATERS !

Aan het begin van het komende theaterseizoen zal de productie Musical Autumn Nights te zien zijn in slechts elf Nederlandse theaters. Per voorstelling zullen vijf solisten, in wisselende bezetting, met ensemble te zien zijn. De productie zal van september tot en met november te zien zijn in Roosendaal, Roermond, Veldhoven, Heerhugowaard, Den Haag, Uden, Capelle aan den IJssel, Rijswijk, Amstelveen, Spijkenisse en Beverwijk. De kaartverkoop voor alle voorstellingen van de Musical Autumn Nights is inmiddels van start gegaan via https://linktr.ee/musicalautumnnights.

De line up per voorstelling bestaat uit vijf solisten. De volgende artiesten zullen in wisselende bezetting tijdens de voorstellingen te zien zijn: Anne Appelo, Keoma Aidhen, Esmée Dekker, Sanne Den Besten, Nurlaila Karim, Shay Lachman, Magtel de Laat, Tessa Sunniva, Linda Verstraten, Tristan van der Lingen en David van den Tempel. De live band staat onder leiding van Rosite van der Woude (piano), Koen van Velzen/Sten van Tongeren (drums) en Jolle Mooren/Jan van Olffen (bas).

Het theaterconcert Musical Autumn Nights wordt geproduceerd door Nathan Markuszower, “Ik voel me vereerd en trots om dit seizoen opnieuw de Musical Autumn Nights te produceren. Na het succes van 2022, waarbij we het publiek betoverden met een onvergetelijke reeks voorstellingen, kijken we uit naar een nieuwe en magische ervaring. Dit intieme theaterconcert biedt een unieke gelegenheid om dichtbij te genieten van de mooiste musicalhits, prachtig vertolkt door toptalenten. Bereid je voor op een avond vol muzikale betovering en emotie. De veelzijdige cast zal het publiek wederom een onvergetelijke avond vol musicalmuziek bezorgen."

De grootste hits uit onder andere The Phantom of The Opera, Les Misérables, Wicked, Aida, The Greatest Showman, Aladdin, The Lion King en Hamilton komen voorbij. Ook het Nederlandse repertoire uit o.a. Soldaat van Oranje, Joe en Petticoat zal de revue passeren. Uiteraard mogen swingende jukebox-musicals als TINA, Mamma Mia! en Jersey Boys niet ontbreken.

De Musical Autumn Nights zijn vanaf september 2023 exclusief te zien in elf theaters in Nederland: Roosendaal (14 september), Roermond (23 september), Veldhoven (4 oktober), Heerhugowaard (7 oktober), Den Haag (8 oktober), Uden (14 oktober), Capelle aan den IJssel (21 oktober), Rijswijk (25 oktober), Amstelveen (1 november), Spijkenisse (9 november) en Beverwijk (15 november).

Meer informatie: https://linktr.ee/musicalautumnnights