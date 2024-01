Feature: JESUS CHRIST SUPERSTAR IN DE ZOMER TERUG IN DELAMAR!

Na een overweldigende première waarbij Jesus Christ Superstar in de landelijke dagbladen vijf sterren heeft gekregen is er een ware run op kaarten ontstaan. In enkele dagen zijn er tienduizenden kaarten verkocht, waardoor er nu al in totaal honderdduizend kaarten zijn verkocht. Producenten Albert Verlinde, Jaco Kaasschieter en Matthijs Bongertman zijn dan ook verheugd bekend te maken dat de musical in augustus terugkeert naar DeLaMar. Vanaf vandaag zijn de kaarten voor deze shows te koop.

‘Jesus Christ Superstar zal de gehele maand augustus opnieuw in het Amsterdamse DeLaMar theater te zien zijn,’ laat producent Albert Verlinde weten. ‘In ditzelfde theater is de musical afgelopen zondag in première gegaan. Het was fantastisch en ik heb nog niet eerder meegemaakt dat een productie van de landelijke kranten vijf sterren kreeg. En dat is de lezer ook niet ontgaan. Er ontstond een run op kaarten waardoor nu alle voorstellingen in DeLaMar nagenoeg uitverkocht zijn. Om niemand teleur te stellen, hebben we besloten dat Jesus Christ Superstar in augustus terugkomt.’

Dat een voorstelling van de landelijke dagbladrecensenten in Nederland vijf sterren krijgt, is uitzonderlijk. Een greep uit de recensies: Zal geen toeschouwer onberoerd laten (De Volkskrant), Een zintuigelijke zinneprikkeling met wind, water en (film)bloed (AD), Van Hove weet als geen ander het verwende theaterpubliek te verrassen (De Telegraaf), Tickets voor Jesus Christ Superstar vliegen weg en dat is terecht ook: wow (Metro), Jeangu Macrooy is de gedroomde Jezus (Trouw) en de Amerikaanse musicalsite BroadwayWorld schrijft: A phenomenal productions worhty for world stages.

Klik hier voor de recensie:

Jesus Christ Superstar is nog tot en met 18 februari in DeLaMar te zien. Daarna reist de voorstelling door heel Nederland en doet als eerste Emmen aan. Eerder is al bekend gemaakt dat de theatertournee van de iconische voorstelling met extra shows in Schouwburg Het Park in Hoorn is verlengd. Nu komt daar nog de extra maand in augustus in Amsterdam bij. ‘Regisseur Ivo van Hove heeft een geweldige voorstelling neergezet,’ laat Andreas Fleischmann, directeur van DeLaMar, weten. ‘Ik ben ontzettend blij dat de interesse in de kaarten zo groot is en dat Jesus Christ Superstar in augustus opnieuw naar ons mooie theater komt.’

Voor meer informatie en kaartverkoop: Click Here

Foto credits: Royal Promotions / Jan Versweyveld