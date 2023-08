Feature: Hoofdrolspelers Spektakelmusical De Tocht Treden Op Tijdens Admiraliteitsdagen!

De hoofdrolspelers van Musical de Tocht maken voor één keer een uitstapje naar een andere Elfstedenstad! Op vrijdagavond 8 september treden ze op in Dokkum op het keerpunt, tijdens de Admiraliteitsdagen.

Musical ‘De Tocht’ laat de magie van De Elfstedentocht tot leven komen in het speciaal gebouwde Friso Theater in Leeuwarden met een ijsvloer van 2.000m2. Voor iedereen die ervan droomt om ooit nog een Elfstedentocht mee te maken: ‘It giet oan’! Dokkum heeft in de Elfstedentocht een belangrijke plaats, net als in de voorstelling. In zowel het decor als een cruciale scene is de stad flink vertegenwoordigd.

De Tocht

De Tocht vertelt het verhaal van afzien, doorzetten en de kracht van vriendschap. Vijf jeugdvrienden sluiten een pact: “Later als we groot zijn, rijden we samen de Elfstedentocht”. In de winter van 2023 maakt belofte schuld, zeker nu één van de vrienden een geheim bij zich draagt en er meer op het spel staat dan enkel het halen van het kruisje.

Admiraliteitsdagen

Het optreden van de spelers van De Tocht in Dokkum vindt plaats op het keerpunt van de Elfstedentocht. Theo Martijn Wever, Jolijn Henneman, Nandi van Beurden, Boy Ooteman, Wolter Weulink, Maike Boerdam en Thijs Meester van De Tocht brengen het lied ‘Samen Alleen’ ten gehore tijdens de Night of the Praams; een muzikale avond onder leiding van Sjoek Nutma. Op dezelfde avond staan ook Boaz Roelevink, Edsilia Rombley en Anneke van Giersbergen op het podium van de Admiraliteitsdagen.

Spektakelmusical De Tocht gaat op 1 oktober in première in het Friso Theater in Leeuwarden. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.musicaldetocht.frl. De Admiraliteitsdagen is een maritiem familiefestival in Dokkum en vindt plaats op 7, 8, 9 en 10 september. De toegang is gratis.